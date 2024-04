Fußball-Kreisliga Augsburg

19:29 Uhr

Wie Leverkusen: Kissing dreht spät auf – und gewinnt in der Nachspielzeit

In einem knappen Spiel setzte sich der TSV Merching in Westheim durch.

Plus In der Nachspielzeit gelingt dem Kissinger SC noch der Lucky Punch gegen den TSV Welden. Auch der TSV Merching ist auswärts erfolgreich – mit Nebengeräuschen.

In der Fußball-Kreisliga Augsburg feierten die Vereine aus dem Wittelsbacher Land zwei knappe Auswärtssiege im Nachbar-Landkreis. Kissing siegte in Welden und Merching setzte sich in Westheim durch. Bezirksligaabsteiger KSC steht jetzt auf Platz fünf und Aufsteiger Merching rangiert nur zwei Plätze dahinter.

Welden – Kissing 3:4

Glücklich gingen die Gäste vor 100 Zuschauern in Führung. Milan Kugler wurde vor dem 0:1 angeschossen (8.). In der 16. Minute der 1:1-Ausgleich, als Felix Schluchter einen Freistoß auf Christoph Demharter auflegte. Noch vor der Pause (35.) verwandelte Roman Große einen Foulelfmeter zum 1:2. Nach einem Lattentreffer von Michal Durica (52.) kam Welden dann doch zum Ausgleich (68.) durch Maximilian Riendl. Der TSV drehte nun die Partie zum 3:2, als Michal Durica auf Stefan Maier allein vor dem Tor quer legte (72.). Moritz Vermeulen hatte sogar das 4:2 für Welden auf dem Fuß und verpasste es, den Deckel auf die Partie zu machen (78.). Welden gab die Partie allerdings aus der Hand – und musste zwei weitere Gegentreffer durch Julian Zeiske (82.) und erneut Roman Große (90.+4) in Kauf nehmen. Eine Gelb-Rote Karte gegen Kissings Marius Horak spielte da keine Rolle mehr. (cav)

