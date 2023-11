Kissing

Wie zufrieden sind die Reisenden am Bahnhof Kissing mit Go-Ahead?

Plus Mit fünf bis zehn Minuten Verspätung sind die Pendler noch zufrieden. Viele Reisende beschweren sich aber über falsche oder späte Informationen an der Anzeigentafel oder auf der App.

Am zweiten Dezemberwochenende des Jahres 2022 übernahm das britische Bahnunternehmen Go-Ahead die Strecke zwischen München und Ulm. Anfangs gab es große Schwierigkeiten durch Blitzeis und ausgefallene Züge und massive Verspätungen. Das bekamen auch die Pendler aus dem Landkreissüden schwer zu spüren, wie sie anschaulich gegenüber unserer Redaktion schilderten. Die erneute Nachfrage vor Ort, diesmal am Bahnhof in Kissing zeigt, dass beinahe elf Monate nach der Übernahme vieles besser - aber längst noch nicht alles gut ist.

GoAhead seit einem Jahr in Kissing und Mering

Erst kürzlich erreichten die Redaktion Beschwerden: Über einen Zeitraum von mehreren Tagen zeige die Homepage vormittags nur eingeschränkte Fahrzeiten an. Auf Nachfrage teilte ein Sprecher von GoAhead mit, es handele sich nur um einen Anzeigefehler - die Züge seien regulär unterwegs. Wie läuft es also an den Bahnhöfen? An Hong aus Vietnam lebt und arbeitet seit einem Jahr in Kissing. Sie macht eine dreijährige Ausbildung in der Pflege und war bis zum Hagel Ende August im Haus Gabriel tätig. Jetzt muss sie in einem Altenheim in Aichach arbeiten und fährt gegen 12 Uhr mit Go-Ahead bis zum Bahnhof Hochzoll, wo sie in den Zug nach Aichach umsteigt. „Manchmal hat der Zug fünf bis zehn Minuten Verspätung. Auch abends, wenn ich um 20 Uhr zurückfahre, hat er oft dieselbe Verspätung. Aber ich bin ganz zufrieden, wenn es so bleibt“, sagt die 21-jährige Frau. Erst seit November 2022 wohnt sie in einer Wohngemeinschaft in Kissing und lernt seitdem Deutsch.

