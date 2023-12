Nach Schneechaos: Ammerseebahn fährt am Mittwoch immer noch nicht

Während viele Bahnlinien nach dem Wintereinbruch wieder in Betrieb sind, tut sich auf der Strecke Augsburg-Weilheim nichts. Geht es Donnerstag wieder?

Die Bayerische Regiobahn (BRB) hat nach dem Schneechaos vom Wochenende inzwischen in allen ihren Netzen, darunter auf der Paartalbahn Augsburg-Ingolstadt, den Betrieb wieder aufgenommen - außer auf der Ammerseebahn Augsburg-Geltendorf-Weilheim. Das betrifft unter anderem zahlreiche Schüler und Schülerinnen aus dem Raum Mering/ Merching/ Schmiechen, die nach Augsburg oder nach St. Ottilien und Dießen in die weiterführenden Schulen müssen. Wir haben bei der Deutschen Bahn nachgehakt, woran das liegt und wann es wieder laufen könnte.

Der Nahverkehrsexperte Herbert König, der in Schmiechen wohnt, berichtet: "Am Dienstag befuhren zwei Loks, offenbar problemlos, die Strecke, was Hoffnung aufkommen ließ. Es kommt aber leider weiterhin kein Zug und es gibt zu dieser Strecke auch keinerlei Informationen seitens der BRB."

Deutsche Bahn: Viele Strecken im Raum München gesperrt

Die Regiobahn verweist auf Anfrage unserer Redaktion weiter an die Deutsche Bahn, welche für die Infrastruktur verantwortlich ist. Von dort heißt es: Ziel sei es, alle Strecken so schnell wie möglich wieder befahrbar zu machen. Nach wie vor seien über 1500 Mitarbeitende der DB und von beauftragten Unternehmen im Einsatz, um schrittweise weitere Bahnstrecken in Betrieb zu nehmen.

Südlich und südwestlich von München seien weiterhin viele Strecken gesperrt. Eine konkrete Aussage zum Zeitpunkt der Wiederaufnahme des Zugverkehrs bzw. Problemen auf der Ammersee-Linie bleibt die Pressestelle schuldig.

In der Online-Fahrplanauskunft der Deutschen Bahn sind Verbindungen am Mittwoch als ausgefallen gemeldet, ab Donnerstag dann wieder als fahrplanmäßig. Die Hoffnung könnte sich aber als trügerisch erweisen. Herbert König jedenfalls berichtet: "Immer wieder mal kündigen die Auskunftsmedien von BEG und Bahn einzelne Züge an, die aber nie kommen (,Phantomzüge'). Fahrgäste, die sich digital informiert haben, warten jeweils vergeblich am Bahnsteig. Fürchte, bald wird es keine mehr geben!"

Die DB legt derweil die zahlreichen Probleme dar: Teams müssen vor Ort Strecken und Rettungswege vollständig von Schnee und Eis befreien, beschädigte Infrastruktur reparieren und die Züge wieder fahrtüchtig machen. Bäume sind umgestürzt. Gleichzeitig überzieht gefrierender Niederschlag die Oberleitungen zum Teil mit fingerdicken Eispanzern, so dass sie keinen Strom mehr übertragen können oder durch die Last herabfallen.