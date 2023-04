Kann Merching alleine mit Schmiechen eine neue VG gründen?

Plus Plan war eigentlich eine neue Verwaltungsgemeinschaft von Merching, Schmiechen und Steindorf. Doch der kleinste Partner macht nicht mit.

Seit der Gebietsreform übernimmt Mering viele Verwaltungsaufgaben für Steindorf und Schmiechen. Nun unternahm Merching einen Vorstoß, stattdessen eine neue VG Merching mit den beiden kleineren Gemeinden zu gründen. Vor kurzem stimmten die Gemeinderäte ab, und es wurde klar, dass der Plan so nicht aufgeht. Denn Steindorf lehnt den Austritt aus der VG Mering ab. Wie geht es jetzt weiter?

Merchings Bürgermeister Helmut Luichtl ist die Enttäuschung anzuhören: "Wir haben gehofft, dass Schmiechen und Steindorf den Weg mit uns gehen", sagt er. Nun stellt sich die Frage, ob Merching für sich bleibt oder eine kleine VG nur mit Schmiechen gründet. "Dazu möchte ich im Moment weder im Positiven noch im Negativen etwas sagen", erklärt Luichtl. Denn die Situation sei durch die Absage Steindorfs eine ganz andere, als sie bisher in Merching diskutiert wurde. Deswegen möchte der Bürgermeister abwarten, wie sein Gemeinderat die veränderte Lage bewertet. Die Zukunft der VG steht am 13. April im Merchinger Gemeinderat auf der Tagesordnung.