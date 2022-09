Merching

vor 48 Min.

Kaplan Joshi verlässt die Pfarreiengemeinschaft Merching

Plus Nach drei Jahren tritt der Priester nun eine neue Stelle in Thannhausen an. Sein Nachfolger kommt auch aus Indien.

Von Christina Riedmann-Pooch

Vor drei Jahren traf Kaplan Joshi in Merching ein - jetzt wurde er nach Thannhausen versetzt. In der Pfarreiengemeinschaft Merching hatte er in kurzer Zeit durch seine offene Art schnell Anschluss gefunden. Zuerst wurde er von den kleineren Pfarreiengemeinden, die er mit Pfarrer Xavier betreute, individuell verabschiedet: In Steinach ging es nach der Messe zum gemütlichen Beisammensein in den Biergarten, in Steindorf, wo Joshi eine zweite Heimat gefunden hatte, spielte die Steindorfer Blaskapelle nach seinem Abschiedsgottesdienst auf, die Eresrieder luden zu einer kleinen Feier ins Feuerwehrhaus, in Schmiechen überraschten ihn die Mitglieder der Pfarrei in Maria Kappl und nach Hochdorf lud nun auch Merching zu einem Abschiedsgottesdienst mit Empfang.

