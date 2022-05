Unfall auf B2: Auto durchbricht Leitplanke und stürzt Böschung hinab

Ein 19-jähriger Autofahrer verliert auf der B2 bei Mering beim Abbiegen die Kontrolle und durchbricht die Leitplanke. Alle vier Insassen kommen ins Krankenhaus.

Vier Personen zogen sich bei einem Unfall am Freitagmorgen in Mering zum Teil schwere Verletzungen zu. Gegen 0.55 Uhr befuhr ein 19-jähriger Meringer mit seinem BMW die Staatsstraße von Königsbrunn in Richtung Mering.

An der Einmündung zur B2 wollte der Mann nach links abbiegen, fuhr aber laut Polizei vermutlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit und nasser Fahrbahn geradeaus weiter. Dabei durchbrach das Fahrzeug die dortige Leitplanke und stürzte die Böschung hinunter.

Rettungshubschrauber nach Unfall auf B2 in Mering im Einsatz

Alle vier Insassen - alle in etwa im gleichen Alter - wurden leicht bis schwer verletzt, konnten sich aber selbstständig noch aus dem Pkw befreien. Die Insassen wurden allesamt in umliegende Krankenhäuser abtransportiert, auch ein Rettungshubschrauber war im Einsatz.

Nach ersten Erkenntnissen erlitten sie teilweise Brüche. Am Auto entstand Totalschaden in Höhe von ca. 2000 Euro. An der Leitplanke wird der Schaden auf rund 5.000 Euro geschätzt. (AZ)