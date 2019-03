vor 21 Min.

Damen überzeugen beim Bezirkspokal

Die zweite Mannschaft des TSV Friedberg besiegt den in einer höheren Klasse spielenden VSC Donauwörth.

Von Kerstin Reinhart

Beim großen Finale des Bezirkspokals der Volleyballerinnen in Langweid war auch der TSV Friedberg vertreten. Vier Mannschaften hatten sich während des laufenden Ligabetriebs dafür qualifiziert. Die zweite Damenmannschaft des TSV Friedberg, die sonst in der Bezirksklasse aufschlagen, war eine davon.

Sie hatten sich zuvor gegen ihre bisherigen Konkurrenten souverän durchgesetzt und wollten sich am Sonntag gegen Mannschaften aus der höheren Liga, der Bezirksliga, beweisen. Im ersten Halbfinale des Bezirkspokals trafen die Friedberger Mädels auf die Damen des VSC Donauwörth. Donauwörth war als höherspielende Mannschaft der potenzielle Favorit des Matches. Den ersten Satz konnten diese noch mit 25:18 für sich entscheiden. Aufgrund des Spielmodus (zwei Gewinnsätze) durfte sich Friedberg nun keinen Patzer mehr erlauben, wollte man sich ins Finale hochspielen. So zogen die Damen voller Motivation in die Endphase des Matches und siegten gegen Donauwörth klar mit 25:18 im zweiten Satz. Auch den entscheidenden dritten Satz konnten sie mit 15:11 nach Hause fahren. Die Freude über den überzeugenden Sieg war groß. Es bedeutete nämlich die Qualifikation für die Landespokal-Runde in der kommenden Saison 2019/2020.

Trainer Sebastian Münster kommentierte die Leistung seiner Spielerinnen: „Es haben alle Elemente, die wir während der letzten Wochen im Training geübt haben, funktioniert. Heute konnten vor allem die langen Ballwechsel gewonnen werden.“

Das zweite Halbfinale bestritten der FC Langweid sowie der FSV Marktoffingen III, aus dem Langweid als Gewinner hervorging.

Obwohl die Friedberger Mädels gegen den daraus resultierenden Sieger, den FC Langweid, mit knappen 26:24 und einem 25:15 nicht gewinnen konnten, konnte die gute Laune nicht getrübt werden. Die bevorstehende Teilnahme am kommenden Landespokal war für die Friedbergerinnen das Highlight der Saison. Noch nie zuvor hatten sie die Qualifikation dafür geschafft.

Das Spiel um Platz drei konnte der VSC Donauwörth für sich entscheiden. (joy)

Friedberg Katja Failer, Caroline Heinzl, Amelie Medele, Klaudia Michalska, Nadja Moeser, Chiara Neil, Elena Peter, Daniela Rehwaldt, Miriam Schirrmeister, Anna Weber und Trainer Sebastian Münster

