vor 6 Min.

Der Klassenerhalt rückt für Friedberg in die Ferne

Die Landesliga-Herren des TC Friedberg halten gegen den Spitzenreiter mit, unterliegen aber knapp. Damen sind chancenlos, die Herren 50 aber auf Titelkurs.

Von Peter Kleist

Für die Landesliga-Herren des TC Friedberg wird die Luft im Kampf um den Klassenerhalt wieder dünner. Gegen den Tabellenführer STK Garching zeigten die Friedberger einen tollen Kampf, verloren aber mit 4:5. Chancenlos waren die Friedberger Damen, die ersatzgeschwächt gegen Nördlingen mit 1:8 unterlagen.

Nur ein Sieg im Doppel

„Es wird eng“, meinte TCF-Trainer Jiri Zavadil nach der knappen 4:5-Niederlage der Friedberger Herren gegen den Spitzenreiter Garching. Dabei lag eine Überraschung im Bereich des Möglichen: Nach den Einzeln hieß es 3:3 und es wäre mehr drin gewesen. Noah Thurner (in drei Sätzen), Ivo Minar in einem hochklassigen Spiel und Daniel Rabas siegten, Dean Thurner unterlag knapp mit 5:7 und 5:7 und Niklas Geßlein verlor mit 3:6, 7:5 und 7:10 äußerst knapp. In den Doppeln schafften dann nur mehr Minar/Geissler einen Drei-Satz-Sieg. „Jetzt müssen wir gegen Gersthofen hoch gewinnen und auch dann dürfte es knapp werden“, so Jiri Zavadil.

Damen ersatzgeschwächt

Chancenlos waren die Friedberger Damen, die arg ersatzgeschwächt mit 1:8 gegen Nördlingen den Kürzeren zogen. Ohne Franziska Pfanzelt, Jessica Lavrov, Caro Gründl und Nina Tutschka war nichts drin. Einzig Paulina Koch konnte als Siegerin den Platz verlassen.

Die Herren 50 setzten dagegen ihren Siegeszug in der Landesliga fort. Hemm, Ehrwen, Bittner und Co. siegten gegen Günzburg mit 6:3 und wahrten ihre weiße Weste. Am kommenden Wochenende steigt gegen den bislang ebenfalls verlustpunktfreien TC Erding das Endspiel um Meisterschaft und Aufstieg.

Dagegen verloren die Herren 40 in der Landesliga gegen Wasserburg mit 2:7, hier punkteten nur Milan Trneny und Peer Braml.

Erster Saisonsieg

Freuen durften sich die dafür die Damen 50, die in der Regionalliga Süd-Ost endlich den ersten Saisonsieg feiern durften. Das 5:4 beim TC Bad Endorf war aber eine enge Kiste, denn nach den Einzeln stand es 3:3. Jutta Delfin, Karin Sommerer und Eva-Maria Helm hatten ihre Spiele gewonnen. In den Doppeln sorgten dann Delfin/Sommerer und Helm/Luise Zager für die beiden entscheidenden Punkte.

Recht erfolgreich war die Jugend, nur die Junioren 18 I verloren 2:4 gegen den TCA. Die Junioren II (6:0 gegen Mering), die Junioren III (5:1 gegen Gersthofen), die Junioren IV (6:0 gegen TSG Hochzoll) und die Junioren V (6:0 gegen Lechhausen) siegten ebenso, wie die Juniorinnen 18, die gegen die TeG Memmingen mit 5:1 gewannen. (pkl)

Themen Folgen