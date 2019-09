vor 39 Min.

Der TSV Friedberg darf den Anschluss nicht verlieren

Die Friedberger müssen sich reinhängen, um sich in der Liga in eine bessere Position zu manövrieren. Am Samstag ist die TSV-Elf in Kaufering zu Gast – vielleicht gelingt ihnen dort der dringend nötige Erfolg.

Während der FC Stätzling gegen den Tabellenletzten spielt, steht der TSV Friedberg unter Zugzwang. Ein Sieg muss her – „egal wie“, sagt Trainer Ali Dabestani.

Von Otmar Selder

Die Fußball-Bezirksligisten der Region müssten am Wochenende eigentlich vor Pflichtsiegen stehen. Der FC Stätzling hat es am Sonntag um 15 Uhr zuhause nämlich mit dem Schlusslicht SV Holzkirchen zu tun. Der TSV 1862 Friedberg dagegen steht unter Zugzwang – in Kaufering am am Samstag um 14 Uhr muss er gegen den Mitkonkurrenten um den Klassenerhalt endlich wieder einmal punkten.

Nein, die Sorgen des Stätzlingers Trainers sind nicht wirklich kleiner geworden. Zwar sind Simon Adldinger und Edin Ganibegovic aus dem Urlaub zurück, aber andere Stammspieler wie auch Tareq Odey sind angeschlagen oder grippeerkrankt. Dennoch sollte es gegen den bisher sieglosen SV Holzkirchen reichen, denn der Kader des FC Stätzling ist weder klein noch schwach. Aber ein Selbstläufer wird es nicht werden. Immerhin haben die Gäste aus dem Ries als Schlusslicht bisher 13 Tore geschossen. Die 15 Tore des FC Stätzling als Tabellensechster nehmen sich da vergleichsweise fast bescheiden aus. Der Unterschied liegt aber in der Konstanz und in der Abwehrstärke, die zugunsten von Horn, Heiß, Kraus, Tutschka und Co. sprechen. Mit einem Dreier nach drei unentschiedenen Partien könnte man wieder an die Spitzengruppe hin schnuppern, obwohl Coach Andreas Jenik eher abwinkt und sich dort eigentlich (noch) nicht sieht. Doch den Freunden des Stätzlinger Fußballs würde es passen, wenn sie am Sonntag (Anpfiff um 15 Uhr) einen Heimsieg feiern könnten.

Die Lage der Bezirksligen 1 / 2 Zurück Vorwärts Süd Unveränderte Lage an der Spitze: TV Erkheim dominiert die Liga mit 24 Punkten vor dem Verfolgertrio Türk Königsbrunn, Cosmos Aystetten und BSK Neugablonz. Bad Grönenbach und FC Thalhofen lauern mit 19 Punkten dahinter. Schon ab Platz acht (TSV Bobingen mit 14 Punkten) muss der Blick nach unten gehen, denn der TSV Friedberg, der VfL Kaufering und der TSV Babenhausen rangieren mit je 10 Punkten bereits auf Abstiegsplätzen. Ebenso wie TSV Neusäß (8) und der SV Stöttwang (3).

Nord Der TSV Meitingen (22 Punkte) ist neuer Tabellenführer, weil der SC Bubensheim (21) nur ein 0:0 gegen den FC Stätzling schaffte. FC Affing und VfL Ecknach und der TV Gersthofen (je 17 Punkte) bleiben dahinter auf Verfolgerplätzen und auch der FC Stätzling (16) ist wie TSV Aindling und TSV Hollenbach in Lauerstellung. Weiter auf den Abstiegsplätzen liegen BC Adelzhausen (trotz des 5:0 gegen Rain II), SC Altenmünster, FC Günzburg und der schon abgeschlagenen SV Holzkirchen. (pt)

Ein richtungsweisendes Spiel für den TSV Friedberg

Es mag zu früh sein, um von vorentscheidenden Spielen zu reden. Aber richtungsweisend wird die Partie am Samstag ab 14 Uhr auf jeden Fall. Nach drei äußerst knappen Niederlagen muss der Aufsteiger aus Friedberg punkten. „Egal wie“, sagt Trainer Ali Dabestani, der an einer entsprechend geänderten Taktik für das Kauferinger Spiel feilt. Eine weitere Niederlage würde bei Pietruska, Bunk, Fischer und Co. im Kampf um den Klassenerhalt erhebliche Blessuren hinterlassen. „Die Jungs wollen und sind voll bei der Sache“, lobt Dabestrani seine Truppe. Für Sonntag sind Bujar Bytyqi und Marco Mladenovic von Anfang an wieder dabei, dagegen fehlt Stammtorhüter Marco Zimmermann wegen Urlaub. Ihn wird Josip Sagolj vertreten. Er hat das Vertrauen des Trainers. Die Kauferinger sind punktgleich mit dem TSV 1862 und haben von den vergangenen fünf Spielen vier verloren und nur die Partie gegen Neusäß gewonnen. Es wird also ein Spiel auf Augenhöhe mit hoher Bedeutung für beide Mannschaften.

Die weiteren Spiele:

Süd: Bad Grönenbch – Türk Königsbrunn ; TSV Haunstetten – Cosmos Aystetten; FC Thalhofen – TSV Ottobeuren; TSV Bobingen – TSV Neusäß; Viktoria Augsburg – BSK Neugablonz (alle Samstag, 15 Uhr); TSV Baben-hausen – FC Heimertingen; SV Stöttwang – TV Erkheim (beide Sonntag, 15 Uhr).

Nord: TSV Nördlingen II – SC Bubesheim (Samstag, 13.30 Uhr); SC Altenmünster – TSV Wertingen; TSV Rain II – TSV Aindling; VfL Ecknach – FC Günzburg; TSV Meitingen – TSV Hollenbach; FC Affing – BC Adelzhausen (alle Sonntag, 15 Uhr).

