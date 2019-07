vor 59 Min.

Die Landkreisteams spielen in elf Klassen

Nach etlichen Einsprüchen steht die Ligeneinteilung für die Saison 2019/20 fest. Kissing ist in der Kreisliga Augsburg, Merching ist in der Kreisklasse Augsburg-Mitte allein

Von Peter Kleist

Manche Fußballteams befinden sich schon in der Saisonvorbereitung, andere genießen noch die letzten Tage ihrer Sommerpause. Doch hinter den Kulissen wird eifrig gearbeitet, schließlich müssen die Ligen eingeteilt und die Spielpläne erstellt werden, sodass spätestens ab Mitte August wieder allerorten der Ball reibungslos rollen kann. Kreisspielleiter Reinhold Mießl hat nun die endgültige Ligeneinteilung für die Teams im Kreis Augsburg bekannt gegeben.

31 aufstiegsberechtigte Mannschaften

31 aufstiegsberechtigte Mannschaften aus dem Altlandkreis Friedberg nehmen in elf verschiedenen Klassen die neue Saison in Angriff, reine Reservemannschaften sind hier nicht mit eingerechnet. Neben dem SV Mering in der Landesliga Südwest sowie dem FC Stätzling in der Bezirksliga Nord und dem TSV Friedberg in der Bezirksliga Süd bleiben noch 28 Teams von der Kreisliga bis zur B-Klasse.

Die drei Kreisligisten – der BC Rinnenthal, Aufsteiger TSV Dasing und Bezirksliga-Absteiger Kissinger SC – wurden in die Gruppen Ost und Augsburg einteilt. Dasing und der BCR spielen in der Kreisliga Ost, die Kissinger treten in der Augsburger Gruppe an.

Ottmaring spielt nun in der Aichacher Gruppe

Auch die sechs Kreisklassisten des Altlandkreises wurden auf zwei Gruppen verteilt: Aufsteiger SF Bachern, der SV Ried und der SV Wulfertshausen spielen dabei ebenso in der Kreisklasse Aichach, wie der FC Stätzling II und der SV Ottmaring. Stätzling II wurde aus der Kreisklasse Mitte umgruppiert und der SV Ottmaring hatte einen Einspruch gegen die Einteilung in die Augsburger Gruppe eingelegt. Dem wurde stattgegeben, was nun zur Folge hat, dass der TSV Merching allein in der Kreisklasse Augsburg-Mitte verblieben ist. Die Ottmaringer Umgruppierung führte auch dazu, dass der SV Steingriff aus der Aichacher in die Neuburger Kreisklasse wandert und die DJK Göggingen aus der Kreisklasse Süd in die Kreisklasse Augsburg-Mitte.

In den A-Klassen ergaben sich dadurch natürlich auch Verschiebungen zur ursprünglich angedachten Einteilung. So wandert der SV Ottmaring II aus der A-Klasse Mitte in die A-Klasse Ost, in die auch der TSV Dasing II und der FC Laimering/Rieden – beide ehemals A-Klasse Aichach – gerutscht sind. Dafür ging der TSV Friedberg II freiwillig aus der A-Klasse Ost in die A-Klasse Mitte, in der auch Absteiger Kissing II und Aufsteiger Merching II antreten.

Veränderungen gibt es auch in den B-Klassen. Die Sportfreunde Friedberg II waren eigentlich für die Gruppe Aichach/Neuburg vorgesehen – wie auch die neu formierte Mannschaft TSV Dasing III. Doch die Friedberger wurden nun in die B-Klasse Aichach verschoben – dafür startet die ebenfalls neu formierte Mannschaft TSV Mühlhausen II nun in der Gruppe Aichach/Neuburg.

So sehen die Klassen im Bereich Augsburg unterhalb der Bezirksligen aus:

Kreisliga Ost SSV Alsmoos-Petersdorf, BC Rinnenthal, TSV Pöttmes, TSV Burgheim, SC Griesbeckerzell, DJK Langenmosen, FC Gerolsbach, SV Feldheim, TSV Firnhaberau, BC Aichach, TSV Dasing, SV Thierhaupten, TSG Untermaxfeld, SC Mühlried

Kreisliga Augsburg FC Horgau, TSV Zusmarshausen, TSV Täfertingen, TSV Göggingen, SpVgg Westheim, FC Haunstetten, Kissinger SC, FC Königsbrunn, TSV Dinkelscherben, SpVgg Lagerlechfeld, TSV Kriegshaber, SpVgg Langerringen, TSV Schwabmünchen II, SSV Anhausen

Kreisklasse Aichach BC Aresing, FC Affing II, FC Gundelsdorf, TSV Inchenhofen, SC Oberbernbach, SF Bachern, SV Ried, SV Wulfertshausen, FC Stätzling II, SV Ottmaring, DJK Stotzard, TSV Kühbach, FC Tandern, TSV Rehling

Kreisklasse Augsburg-Mitte Türkspor Augsburg II, KSV Trenk, TSV Pfersee, Suryoye Augsburg, SV Hammerschmiede, Schwaben Augsburg II, BCA Oberhausen, FC Öz Akdeniz, TSG Hochzoll, DJK Lechhausen, TSV Merching, SG DJK Göggingen, Mesopotamien

A-Klasse Augsburg Ost SV Wulfertshausen II, BC Rinnenthal II, SC Eurasburg, SF Friedberg, TSV Mühlhausen, SV Mering II, SV Ottmaring II, TSV Sielenbach, TSV Aindling II, DJK Gebenhofen, FC Laimering/Rieden, TSV Dasing II, SV Obergriesbach

A-Klasse Augsburg-Mitte TSV Pfersee II, MBB SG Augsburg, TSV Merching II, TSV Haunstetten II, SG SSV Obermeitingen, FC Haunstetten II, TG Viktoria Augsburg II, SV Gold-Blau Augsburg, TSV Friedberg II, DJK Hochzoll, Kissinger SC II, TJKV Augsburg, FC Alba Augsburg

B-Klasse Aichach BC Aresing II, FC Gundelsdorf II, DJK Stotzard II, SF Bachern II, SV Ried II, TSV Kühbach II, SF Friedberg II, FC Tandern II, TSV Inchenhofen II, SC Oberbernbach II, SG Mauerbach II, SV Mering III, SC Eurasburg II

B-Klasse Aichach/Neuburg FC Schrobenhausen, Türkspor Aichach, DJK Gebenhofen II, BC Adelzhausen II, SC Griesbeckerzell II, SSV Alsmoos-Petersdorf II, BC Aichach II, TSV Mühlhausen II, TSV Firnhaberau II, DJK Sandizell, SV Thierhaupten II, FC Gerolsbach II, TSV Dasing III

Saisonstart 17./18. August

Letzter Spieltag Kreisliga 23. Mai 2020, Kreisklasse abwärts 30. Mai 2020

