vor 56 Min.

Diesmal stehen gleich drei Lokalderbys stehen an

Bachern spielt in Mering, der BCR II bei den Sportfreunden in Friedberg, der TSV Friedberg II in Mühlhausen.

Von Peter Kleist

Auch die A-Klasse Ost biegt auf die Zielgerade ein – und am drittletzten Spieltag stehen dabei noch drei Lokalderbys an.

Bereits am Samstag um 12 Uhr sind die Sport-Freunde Bachern (51 Punkte) beim SV Mering II gefordert. Für das Team um Spielertrainer Michael Guggumos zählt nur ein Sieg. Einen weiteren Patzer wird man sich nicht leisten können, schließlich hat man selbst bei drei Erfolgen in den verbleibenden Spielen die Meisterschaft nicht mehr selbst in der Hand. Bachern muss auf einen Ausrutscher der punktgleichen DJK Hochzoll hoffen, denn im direkten Vergleich hätten die Hochzoller die Nase vorn. Daran dass der Spitzenreiter aber dieses Wochenende beim Tabellendrittletzten TSG Augsburg was liegen lässt, daran glauben wohl selbst die größten Optimisten nicht. Das Hinrundenspiel war mit 5:0 eine klare Angelegenheit für Bachern.

Alle können unbeschwert auftreten

Unbeschwert und ohne Druck können die Protagonisten in den anderen beiden Derbys zu Werke gehen – es geht nur mehr ums Prestige, denn mit Platz zwei oder dem Abstieg hat keines der Teams noch etwas zu tun. Die Sportfreunde Friedberg, die in den letzten Wochen wieder zu großer Form aufliefen, empfangen am Sonntag um 15 Uhr die zweite Garnitur des BC Rinnenthal und wollen ihren guten Lauf fortsetzen. Eine Führung verspielen, wie zuletzt beim 3:3 beim TSV II, wollen die Ostler nicht noch einmal. Und die Truppe von Trainer Wolfgang Marzini möchte sich zudem allzu gerne für die 0:1-Niederlage beim BCR in der Vorrunde revanchieren.

Mit 1:0 hatte auch der TSV Friedberg II in der Hinrunde gegen den TSV Mühlhausen die Oberhand behalten und die Truppe von Trainer Markus Specht hätte nichts dagegen, würde sich dieser Erfolg auch am Sonntag ab 15 Uhr in Mühlhausen wiederholen lassen. Bereist jeweils ab 13 Uhr sind der SC Eurasburg und der SV Ottmaring II gefordert.

Der SC Eurasburg könnte seine Niederlagenserie beim Schlusslicht Lechhausen II beenden und der SV Ottmaring II hätte sicher auch nichts gegen einen Sieg gegen den Tabellennachbarn DJK Hochzoll einzuwenden.

Themen Folgen