FC Stätzling feiert Heimerfolg in der Bezirksliga

Erst kurz vor Schluss machte der FC Stätzling die drei Punkte gegen Nördlingen mit dem 2:0 durch Manuel Tutschka klar. Bis zur Führung der Gastgeber in der 65. Minute war das Spiel eng – auch die Auswärtsmannschaft hätte in Führung gehen können.

Das Team des FC Stätzling schlägt die Reserve des TSV Nördlingen im eigenen Stadion. In der Schlussphase kämpfen die Gäste aber noch um den Ausgleich.

Von Andreas Heckmeier

Der FC Stätzling hat gegen den TSV Nördlingen II einen verdienten 2:0-Heimerfolg gefeiert. In der Fußball-Partie in der Bezirksliga Nord trafen nach der Pause Thomas Süß und Manuel Tutschka für den FCS.

Stätzling gegen Nördlingen: Zu Beginn kaum Torchancen

Die erste gute Gelegenheit gab es nach zehn Minuten durch Nördlingens Mayer. Unmittelbar danach setzte Sert mit einem 18-Meter-Schuss den ersten Stätzlinger Offensivakzent. Anschließend gab es wenig Spielfluss und somit keine weiteren Tormöglichkeiten.

Erst in der 26. Minute gab es wieder etwas Aufregendes. Pesut traf aus halbrechter Position nur den Innenpfosten des Stätzlinger Gehäuses. Bis zur Halbzeitpause war allerdings der FCS einem Treffer näher. Ein Schuss von Adldinger aus 16 Metern wurde noch abgeblockt und Ganibegovic hatte seine Fußspitze eher am Ball als der herausstürmende Keeper. Im zweiten Laufduell mit dem TSV-Torwart spitzelte Sert die Lederkugel am Keeper vorbei ins Netz. Wegen angeblichen Foulspiels fand der Treffer aber keine Anerkennung.

Bezirksliga: Sieg von Stätzling gegen Nördlingen erst spät klar

Nach dem Seitenwechsel sorgte zunächst der Gastgeber durch Heiß und Ganibegovic für Gefahr. FC-Keeper Eryildirim musste später einen abgefälschten Freistoß im Liegen entschärfen und eine abseitsverdächtige Chance überstehen.

In der 65. Minute drang Süß auf der rechten Seite in den Strafraum ein und vollendete aus spitzem Winkel zur Stätzlinger 1:0-Führung. Der eingewechselte Kraus zeigte zweimal seine Torgefährlichkeit, aber auch sein Abschlusspech. In der Schlussphase kämpften die Gäste um den Ausgleich, aber die Stätzlinger Defensive ließ nichts mehr anbrennen. Den Schlusspunkt setzte Manuel Tutschka in der 90. Minute, als er an der Torlinie entlanglief und den Ball zum 2:0-Endstand ins lange Eck zirkelte.

FC Stätzling Eryildirim, Horn, Süß (80. Bilgin), Adldinger, Widmann (88. Schütz), Heiß, Odeh, Odeleye, Sert (52. Kraus), Ganibegovic, Tutschka – Tore 1:0 Süß (65.), 2:0 Tutschka (90.) – Schiedsrichter Raphael Fickler (Pfaffenhausen) – Zuschauer 75



