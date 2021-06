Trendsport in Friedberg: Eine Mischung aus Fußball und Tischtennis

Plus Der TSV Friedberg versucht sich seit Neuestem an Teqball. Das steckt dahinter.

So ganz rund läuft es anfangs noch nicht bei den Fußballern des TSV Friedberg. Der Ball landet nicht immer dort, wo er hinsoll – diesmal geht es aber nicht darum, das Runde ins Eckige zu schießen, sondern auf das Eckige. Die Friedberger versuchen sich an der Trendsportart Teqball – einer Mischung aus Fußball und Tischtennis. Wie beim Tischtennis wird auf einer Platte mit Netz gespielt. Der TSV ist der erste Verein im Kreis Aichach-Friedberg, der eine solche Platte im Einsatz hat.