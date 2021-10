Fußball-Bezirksliga

14:10 Uhr

Stätzling will in Altenmünster drei Punkte holen

Der FC Stätzling (in Grün) hat gegen Affing endlich zu Hause gewonnen. Der Einsatz von Daniel Hadwiger (Mitte) in Neuburg ist noch ungewiss.

Plus Der FC Stätzling ist auswärts in Altenmünster gefordert. Was Abteilungsleiter Manfred Endraß vom Team erwartet.

Von Philipp Schröders

Der FC Stätzling hat seinen Heimspielfluch in der Bezirksliga am vergangenen Spieltag gebrochen. Das Fußball-Team gewann seine erste Partie im eigenen Stadion in dieser Saison. Am Sonntag steht nun um 15 Uhr das nächste Auswärtsspiel beim SC Altenmünster auf dem Programm. Da will der FC Stätzling wieder seine Auswärtsstärke ausspielen.

