Überraschungscoup: Mering bezwingt Nördlingen

Plus Nach sechs Spielen ohne Sieg gewinnt der SV Mering ausgerechnet beim Tabellenzweiten TSV Nördlingen und nimmt Revanche für die deutliche Pleite im Hinspiel.

Zum Auftakt der Rückrunde sorgten die Landesliga-Fußballer des SV Mering für eine faustdicke Überraschung. Das Team von Trainer Ajet Abazi siegte beim Tabellenzweiten TSV Nördlingen mit 2:1 und revanchierte sich damit für die deutlich Pleite im Hinspiel. Noch viel wichtiger: Nach sechs sieglosen Partien holte der MSV endlich wieder einen Sieg. Abazi war nach dem Schlusslicht erleichtert: „Da fällt eine Last ab, weil wir endlich mal das Glück auf unserer Seite haben. Wenn der Knoten platzt, ist auch das Training angenehmer“, so der Coach, der von einem nicht unverdienten Sieg sprach.