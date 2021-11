Kissingerinnen im Derby, Friedberg vor Herkulesaufgabe

Plus Die Handballerinnen des Kissinger SC sind beim TSV Aichach klarer Favorit. Das kann man von den Friedberger Bayernliga-Männern gegen Lohr nicht behaupten.

Weiter geht es für die heimischen Handballmannschaften. Während die Kissinger Teams auswärts ran müssen, haben die Bayernliga-Männer des TSV Friedberg ein Heimspiel. Zu beachten ist für die Zuschauer, dass in den Hallen nun die 2G-Regel gilt.