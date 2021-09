Merchingerin Cäcilia Stadtherr ist Deutsche Meisterin

Plus Bei den nationalen Titelkämpfen holt Luftgewehrschützin Cäcilia Stadtherr erneut Platz eins. Die SG Ried ist Bayerns bestes Team. Ein Dasinger wird Vizemeister.

Nachdem die nationalen Titelkämpfe im vergangenen Jahr der Corona-Pandemie zum Opfer fielen, konnten sich nun die besten deutschen Sportschützen auf der Olympia-Schießanlage in Hochbrück bei München wieder in den Wettkämpfen messen. Die deutschen Meister mit dem Luftgewehr wurden hierbei auf Zehntelringe ermittelt. Dabei ist der bestmögliche Schuss eine 10,9. Somit kommen Spitzenergebnisse auch weit über 400 bzw. 600 Ringe zustande. Mit dabei bei den nationalen Titelkämpfen waren auch einige Schützen aus dem Landkreis Aichach-Friedberg.