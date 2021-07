Meringer Herren 50 bleiben standhaft

Nach den Damen 40 gibt es beim TCM die nächste Aufstiegsfeier

Nach den Damen 40 gibt es bei den Tennisspielern und Tennisspielerinnen des TC Mering den nächsten Jubel. Auch die Herren 50 krönten ihre Saison mit einem 9:0-Erfolg gegen die TeG Lechrain und können eine makellose Bilanz ohne Punktverlust vorweisen. Sieben Spiele mit sieben überwiegend deutlichen Siegen bedeuten die Meisterschaft in der Bezirksklasse 1 und damit den Aufstieg in die Bezirksliga.

Schon der Saisonstart gelang dem Team um Mannschaftsführer Markus Deiml. Gegen den Mitfavoriten TC Schießgraben Augsburg gewann man 7:2. Bereits nach den Einzeln stand es 5:1 durch Siege von Seidl, Weißenhorn, Deiml, Pauly und Seitz. Am zweiten Spieltag wartete mit der DJK Lechhausen ein weiterer schwerer Brocken. Nach den ersten drei Einzeln lag der TCM 1:2 zurück. Der an Position zwei gesetzte Günter Weißenhorn sorgte dann doch für den ersten Punkt. Nun lag es an Robby Seidl, Markus Deiml und Jens Umlauf den TCM in Führung zu bringen. Seidl und Umlauf lösten ihre Aufgabe souverän in zwei Sätzen. Alle schauten nun auf das vorentscheidende Einzel von Markus Deiml gegen Bernd Waldhier. Den hart umkämpften dritten Durchgang gewann Deiml mit 10:6. In allen drei Doppeln musste der Matchtiebreak entscheiden – mit jeweils dem besseren Ausgang für Mering. 7:2 stand es am Ende. Gegen Aufsteiger TSV Wittislingen war es eine klare Sache. Lediglich Stefan Bühler musste in den Matchtiebreak. Am Ende ging nur ein Doppel verloren. Beim TC Meitingen ließen die Meringer ebenfalls nichts anbrennen und siegten souverän mit 9:0. Schwerer taten sich die Herren 50 beim TC Wertingen. Seidl und Hartung gewannen klar in zwei Sätzen. Weißenhorn, Pauly, Bühler und Umlauf mussten in den Matchtiebreak. Hier zeigten sich die Gäste erneut nervenstark. Weißenhorn, Pauly und Umlauf gewannen, Stefan Bühler verlor mit 8:10. Auch in den zwei ausgespielten Doppeln ging es in den Matchtiebreak, jeweils eine Mannschaft konnte die Zugabe für sich entscheiden. Am Ende stand ein 7:2-Erfolg. Die beiden verbliebenen Heimpartien gegen den TC Neusäß und die TeG Lechrain waren mit 9:0 eine klare Sache. Nun darf beim TC Mering als gleich doppelt über zwei Aufsteig gefeiert werden.