Große Rückschau: Mancher überrascht, andere enttäuschen - so lief die Hinrunde

Plus Ein Auf und Ab erlebt der SV Mering in dieser Saison. Zufrieden darf auch der auswärtsstarke FC Stätzling sein. Unterschiedliche Stimmung bei Kreisligisten.

Nach dem Abbruch der vergangenen Saison war lange nicht klar, ob die Fußballer die neue Spielzeit pünktlich beginnen können bzw. ob den Spielplan aufgrund der Corona-Pandemie aufrechterhalten werden kann. Zwar sind einige Spiele aufgrund von Corona-Fällen verschoben worden, insgesamt liegen die heimischen Kicker aber im Soll. Sportlich gesehen gab es einige Überraschungen: positiv wie negativ. Was die Mannschaften von der Landesliga bis zur A-Klasse eint: Es bleibt spannend.