Kissings letzte Chance: KSC ist im Heimspiel zum Siegen verdammt

Plus Für den Kissinger SC zählt nur ein Sieg. Der FC Stätzling schielt auf Platz zwei. Der BC Rinnenthal will den Anschluss zur Spitze halten.

Von Sebastian Richly

Der Kissinger SC steht in der Bezirksliga Süd enorm unter Druck. Dagegen schielt der FC Stätzling auf Rang zwei. Beim TSV Dasing gibt es einen überraschenden Trainerwechsel.

Landesliga Für den SV Mering geht es im Heimspiel am Samstag gegen die SpVgg Unterhaching II zwar nicht um Punkte, dafür aber, um die Weichen für einen erfolgreichen Saisonabschluss zu stellen. Die Zweitvertretung des früheren Bundesligisten spielt außer Konkurrenz. Bereits vergangene Woche trafen die beiden Mannschaften aufeinander. Ebenfalls im Friedberger Landkreisstadion siegte Unterhaching mit 5:0. Bei diesem Spiel probierte Merings Trainer Gerhard Kitzler etwas aus und gab Spielern eine Chance, die sonst eher weniger zum Zug kommen. Das Ergebnis ist für den Routinier auch am Samstag zweitrangig. Zwangsläufig wird der MSV auch beobachten, was die Konkurrenz macht. Drei Punkte beträgt der Rückstand auf das rettende Ufer. Sollte Konkurrent Schwabmünchen gegen Schlusslicht Hollenbach gewinnen, wäre die Relegation aufgrund des verlorenen direkten Vergleichs kaum mehr abzuwenden. Mit zwei Siegen in den abschließenden Partien wäre der Sprung über den Strich nur noch theoretisch möglich.

Fußball: Stätzling kann auf Platz zwei springen

Bezirksliga Spannend geht es in der Nordstaffel zu. Gleich fünf Mannschaften kämpfen noch um den Relegationsplatz zur Landesliga . Ein heißer Kandidat ist der FC Stätzling , der als Tabellendritter nur einen Punkt Rückstand auf Platz zwei hat. Mit einem Sieg gegen den FC Horgau am Sonntag könnte das Team von Trainer Emanuel Baum auf den Relegationsrang springen. Im Hinspiel unterlag der FCS mit 0:2.

Ein enorm wichtiges Spiel steht auch für den Kissinger SC an. Der KSC empfängt am Sonntag den FC Thalhofen und ist zum Siegen verdammt. Drei Spieltage vor Schluss beträgt der Rückstand auf den Relegationsplatz fünf Punkte. Sollte das Team von Trainer Sebastian Bregulla keine drei Punkte einfahren, könnte bereits am Sonntag der Abstieg feststehen.

