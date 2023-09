Fußball-Kreisliga

vor 52 Min.

Aichach stürmt nach vorne -Friedberg und Rinnenthal geben Sieg aus der Hand

Plus Der BC Aichach besiegt die SG Stätzling und ist jetzt Zweiter. Petersdorf trifft fünfmal die Latte. Dasing geht gegen Schlusslicht unter. Pöttmes in der Krise.

Artikel anhören Shape

In der Kreisliga Ost verspielte der BC Rinnenthal einen 2:0-Vorsprung. Der BC Aichach nutzt den Fehler des TSV Friedberg aus und klettert in der Tabelle. Oberbernbach befreit sich und stürzt Pöttmes in die Krise. Dominik Müller erlöst Adelzhausen, während Dasing nach desolater Leistung eine Klatsche kassiert. Petersdorf geht beim Spitzenreiter unter und trifft fünf Mal die Latte.

TSV Pöttmes - SC Oberbernbach 1:2

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .