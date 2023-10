Fußball-Kreisliga Augsburg

21:49 Uhr

Der Kissinger SC hadert mit sich und dem Schiedsrichter

Plus Kissing spricht in der Fußball-Kreisliga Augsburg von "zwei verlorenen" Punkten gegen Zusmarshausen. Merching jubelt über einen Auswärtspunkt.

Von Johann Eibl Artikel anhören Shape

Jeweils ein Unentschieden gab es für die Landkreisvereine in der Fußball-Kreisliga Augsburg. Somit ändert sich auch an der Tabellensituation wenig: Der Kissinger SC bleibt Vierter mit fünf Punkten Rückstand auf den Aufstiegsrelegationsplatz und der TSV Merching ist Siebter.

TSV Königsbrunn – Merching 0:0

Mäßig war das Interesse an dieser Partie in der Kreisliga, das nur 50 Interessierte in den Sportpark West in Königsbrunn lockte. Ähnlich fällt auch das Urteil über das Niveau aus. Daher sprach der Gästetrainer Günter Bayer von „einem typischen 0:0-Spiel“. Was seine Merchinger Schützlinge im Duell zweier Tabellennachbarn in kämpferischer und läuferischer Hinsicht boten, das hatte ihm gefallen. Taktische Überlegungen standen auf beiden Seiten im Vordergrund, viele Zweikämpfe waren zu sehen, aber nur wenig attraktive Fußballszenen. Bayer brachte es auf einen einfachen Nenner: „War kein gutes Spiel. Spielerisch war das nicht das Gelbe vom Ei. Mit dem Auswärtspunkt können wir leben.“ Einen positiven Aspekt der Begegnung konnte er am Ende doch noch anführen: „Verletzt hat sich heute niemand, davon haben wir schon genug.“

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen