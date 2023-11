Fußball-Kreisliga

19:23 Uhr

BC Aichach nutzt die Gunst der Stunde - für Dasing sieht es düster aus

Plus Aichach setzt sich an die Spitze und nutzt den Affinger Ausrutscher. Das Topspiel fällt aus. Oberbernbach befreit sich, Dasing kassiert vierte Pleite in Folge.

Der BC Aichach ist dank eines Kantersieges neuer Spitzenreiter der Kreisliga Ost, auch weil das Topspiel zwischen Rinnenthal und Pöttmes ins Wasser fällt. Die SG Stätzling II/Igernhausen wird zum Angstgegner des FC Affing. Der SC Oberbernbach landet beim BC Adelzhausen einen Befreiungsschlag. Der TSV Friedberg und der SSV Alsmoos-Petersdorf teilen sich in einem offenem Schlagabtrausch die Punkte. Der TSV dasing verliert nicht nur das Spiel.

Stätzling II - Affing 2:0

