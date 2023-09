Fußball-Kreisliga

23.09.2023

Befreiungsschlag: Rinnenthal macht Satz nach vorne

Julian Büchler vom BC Rinnenthal (oben) und Stefan Reinthaler vom FC Stätzling im Zweikampf. Am Ende setzte sich der BCR durch. Foto: Michael Hochgemuth

Plus Spannende Partien am Wochenende: Der BCR siegt im Stadtderby gegen den FC Stätzling II. Der TSV Friedberg kommt in Adelzhausen unter die Räder, ebenso wie der TSV Dasing.

Der BC Rinnenthal feiert im Stadtderby gegen Stätzling II einen Befreiungsschlag. Der TSV Friedberg kommt beim BC Adelzhausen auch wegen Vierfachtorschütze Dominik Müller unter die Räder. Der BC Aichach feiert einen Last-Minute-Sieg. Affing erteilt Dasing eine Lehrstunde. Pöttmes unterliegt Petersdorf. Oberbernbach vergibt Sieg in der Nachspielzeit.

TSV Dasing - FC Affing 0:5

Es bleibt dabei, der TSV Dasing bring derzeit zu Hause nichts Konstruktives zusammen. Auch im Derby gegen den FC Affing genügten den Gästen zwei leichtfertige Fehler der Heimelf, um auf die Siegerstraße zu marschieren. „Es ist sehr bitter, wie wir uns urplötzlich aus dem Konzept bringen lassen“ war TSV-Coach David Schmid nach der Abfuhr gegen die Affinger sichtlich frustriert. Dabei sah er seine Elf gut im Spiel, „aber dann kommt plötzlich unerklärlich ein Bruch und wir sind völlig von der Rolle.“ Eine halbe Stunde konnte TSV-Schlussmann Daniel Rampertshammer seinen Kasten sauber halten, zumal er mit einer Mega-Parade gegen Maximilian Schacherl nach 23. Minuten den Führungstreffer verhinderte.

Affing zieht Dasing mit fünf Toren ab

Dann aber unterlief Raphael Pauer ein überhastetes Foulspiel an der Grundlinie gegen Danijel Malinic – Strafstoß entschied der Unparteiische – der Dasinger Schlussmann war zwar noch mit den Fingerspitzen am Ball, als Malinic selbst ausführte – der Ball schlug aber hinter ihm ein. Wenig später brachte Sascha Tesic den jungen Dasinger Valentin Gilg ins Straucheln mit einer Grätsche. Der Freistoßpfiff blieb aus – dafür folgte dieser umgehend, als Pauer Ahmed Karaca an der Strafraumgrenze berührte. Karaca zirkelte den Ball mit viel Gefühl über die Abwehrmauer zur 2:0-Pausenführung.

