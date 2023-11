Fußball-Kreisliga

Dasing chancenlos im A8-Derby: Rinnenthal nutzt Aichacher Patzer

Plus Adelzhausen gewinnt beim Schlusslicht. Rinnenthal nutzt Aichacher Patzer und ist neuer Primus, Friedberg siegt in Oberbernbach. Völliger Wahnsinn in Affing.

Einen Wechsel gab es an der Spitze der Kreisliga Ost. Den Patzer des BC Aichach nutzte der BC Rinnenthal aus und ist neuer Tabellenführer. Der FC Affing drehte einen 1:3-Rückstand in letzter Minute. Das Duell an der Autobahn verlief eindeutig. Das Team der Stunde ist der TSV Pöttmes.

Absolut irre: Affing dreht in Unterzahl das Spiel

Affing – Hammerschmiede 4:3

Fabian Frieser traf nach 52 Minuten für die Gäste. Marco Lechner sorgte nur zwei Minuten später für den Ausgleich. Doch die Hausherren gerieten erneut in Rückstand und waren in Person von Michael Felder per Eigentor nach gut einer Stunde dafür selbst verantwortlich. Doch es sollte noch schlimmer kommen. Sebastian Kraus erhöhte nach 70 Minuten auf 1:3. Einmal mehr bewiesen die Gastgeber im Anschluss Nehmerqualitäten. Melih Kaya versenkte einen Freistoß in der 82. Minute zum Anschluss. Zu diesem Zeitpunkt waren die Affinger in doppelter Unterzahl. Danijel Malinic und Ahmed Karaca wurden für jeweils zehn Minuten vom Platz geschickt. Zu neunt rannten die Affinger an. Erneut Kaya traf wenig später per Elfmeter zum Ausgleich. Die Affinger Ersatzspieler stürmten bereits zum Jubeln auf den Platz, doch die Partie war noch nicht zu Ende und feiern ihre Spieler. Gästespieler Marco Pietyga kassierte wegen Notbremse die Rote Karte. Nun waren in der Nachspielzeit plötzlich die Gastgeber in Überzahl. Und der FCA nutzte das aus. Nach einem weiten Ball traf Sascha Tesic zum 4:3. Im Anschluss kassierte Affing noch zwei Platzverweise: Max Schacherl (Rot) und Lechner (Gelb-Rot), doch der Sieg stand nach 101 Minuten fest. Affings Spielertrainer Tobias Jorsch war außer Rand und Band: „In meinen vielen Jahren im Fußball habe ich so ein Spiel noch nicht erlebt. Mit dem Ergebnis bin ich hochzufrieden, mit dem Spiel, allerdings nicht.“ Auch kritisierte Jorsch die Leistung des Schiedsrichters: „Beide Mannschaften haben fair gespielt, das rechtfertigt die ein oder andere Entscheidung deshalb überhaupt nicht.“ (joj)

