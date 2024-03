Fußball-Kreisliga

Erster Prüfstein: Rinnenthal und Aichach kämpfen im Fernduell um Spitze

Torhüter Hannes Treffler (hier im test gegen Türkgücü Königsbrunn) und der BC Rinnenthal peilen die Tabellenspitze an.

Plus Am Nachholspieltag der Fußball-Kreisliga Ost kann der BC Rinnenthal die Tabellenspitze erobern. Voraussetzung ist ein Ausrutscher des BC Aichach im Derby.

Von Lorenz Ostermaier, Lorenz Ostermaier, Sebastian Richly

Schon bevor der erste Ball in der Kreisliga Ost in diesem Jahr rollt, richtet sich der Blick auf die Tabellenspitze. Dort kämpfen der BC Aichach und der BC Rinnenthal im Fernduell um Platz eins. Beide haben schwierige Aufgaben vor der Brust.

Fußball-Kreisliga: Rinnenthal muss auf Kapitän verzichten

Der BCR bekommt es am Samstag ab 14 Uhr mit dem TSV Pöttmes zu tun. Für Spielertrainer Manuel Utz kein leichtes Spiel. " Pöttmes wird wie im Hinspiel defensiv stehen und auf Konter lauern. Da müssen wir aufpassen und dürfen uns nur wenig Ballverluste erlauben." Im Hinspiel siegte Rinnenthal mit 2:0 dank der Treffer von Maximilian Merwald und Utz, der aber ein völlig anderes Spiel am Samstag erwartet. "Im Hinspiel war es sehr heiß, jetzt werden andere Bedingungen herrschen. Die Platzverhältnisse sind zu dieser Jahreszeit schwieriger. Wir kommen über Ballbesitz, was die Sache deshalb nicht einfacher macht. Es wird vermehrt Fehlpässe geben, aber dann ist es wichtig, dass wir auch kämpferisch dagegen halten und die Zweikämpfe gewinnen."

