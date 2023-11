Rinnenthal holt Herbstmeisterschaft - Affing und Aichach bleiben dran

Plus Manuel Utz schießt Rinnenthal mit Dreierpack gegen Dasing zum Sieg. Aichach revanchiert sich im Stadtderby. Co-Trainer des TSV Friedberg wird zum Matchwinner.

Dank eines Erfolgs im Derby gegen den TSV Dasing sicherte sich der BC Rinnnethal die Herbstmeisterschaft in der Kreisliga Ost. Dem Primus auf den Fersen bleiben der FC Affing und der BC Aichach, wobei die Paarstädter im Derby Revanche nehmen. Der TSV Pöttmes setzt seinen Lauf fort. Wichtige Siege für Friedberg und Petersdorf.

Rinnenthal - Dasing 4:1