Spitzenteams souverän: Rinnenthal mit Kantersieg - BCA schießt Friedberg ab

Plus Der BC Aichach besiegt Friedberg im Landkreisduell mit 4:0 und bleibt an Primus BC Rinnenthal dran. Dasing verliert unglücklich, Adelzhausen befreit sich.

Nichts anbrennen ließen die Topteams in der Kreisliga Ost. Der BC Rinnenthal schoss Gerolsbach gar mit 6:0 ab. Der BC Aichach agierte im Landkreisderby gegen den TSV Friedberg nicht minder souverän, wobei es die beste Nachricht schon vor dem Anpfiff gab. Adelzhausen stoppte den Negativtrend. Oberbernbach setzte seine Serie fort. Eng wird es für den TSV Dasing sowie die SG Stätzling II/Igenhausen.

BC Aichach - TSV Friedberg 4:0