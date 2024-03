Handball

Duell auf Augenhöhe: Friedberger Handballer wollen Schwung mitnehmen

Plus Die Landesliga-Handballer des TSV Friedberg empfangen Herrsching zum Duell zweier Tabellennachbarn. Die Kissinger Frauen wollen Revanche nehmen.

Von Domenico Giannino

Ausschließlich Heimspiele bestreiten die Mannschaften aus dem Landkreissüden am Wochenende. Die Landesliga-Männer des TSV Friedberg haben ein wichtiges Spiel vor der Brust.

Denn die Herzogstädter empfangen ab 20 Uhr den Tabellennachbarn aus Herrsching. Zuletzt haben die Herzogstädter zweimal am Stück gewonnen. Damit haben sie sich im Klassement der Landesliga Süd stabilisiert und fürs Erste den fünften Platz gesichert. Jetzt wartet mit Herrsching der Vierte. „Wir wollen Konstanz in unsere Leistungen bringen“, so Trainer Udo Mesch. „Jetzt haben wir zwei Siege nacheinander geschafft und darauf wollen wir aufbauen. Gegen Herrsching erwarte ich ein enges, kampfbetontes Spiel. Unser nächster Gegner hat eine auch in der Breite sehr gut besetzte Mannschaft. Unser Fokus liegt erst einmal darauf, dass wir uns nach unten absichern, dazu brauchen wir aus den letzten fünf Spielen noch mindestens einen Erfolg.“

