Ein Punkt für den Titel: Kissings Handballerinnen vor Meisterschaft

Plus Den Handballerinnen des Kissinger SC würde in Meitingen ein Punkt reichen. Beim TSV Friedberg gibt es einige Abgänge, unter anderem geht der Kreisläufer.

Von Domenico Giannino

Finale heißt es am Wochenende für die heimischen Handballmannschaften. Dabei geht es für die Kissinger Frauen noch um die Meisterschaft. So ist die Ausgangslage.

Am Sonntag ab 16.30 Uhr endet die Saison in der Landesliga Süd für den TSV Friedberg. Dann empfangen die Herzogstädter den TSV Ottobeuren. Der Zweite der Landesliga hat nur einen Zähler Rückstand auf den Spitzenreiter aus Anzing und muss in Friedberg gewinnen, um seine Chance auf den direkten Aufstieg zu bewahren. Vom Relegationsplatz kann Ottobeuren jedoch schon nicht mehr verdrängt werden. Friedberg geht als Sechster ins letzte Saisonspiel. Der Klassenerhalt ist gesichert, Platz fünf bis Platz sieben sind die möglichen Endplatzierungen, natürlich abhängig von den Ergebnissen. Damit endet eine schwierige Saison für die junge Friedberger Mannschaft. Zudem ist das Heimspiel am Sonntag der letzte Auftritt für einige Friedberger, unter anderem den Trainer Udo Mesch. Dieser wird die Haunstetter Damen übernehmen, sein Nachfolger wird der frühere Spieler Stefan Knittl.

