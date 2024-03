Meringer Meisterjubel: MSV-Handballer holen sich am letzten Spieltag den Titel

Die Handballer des SV Mering siegen dank einer starken zweiten Halbzeit gegen Hochzoll und holen sich am letzten Spieltag den Titel in der Bezirksklasse.

Für die Handballmänner des SV Mering stand in der Bezirksklasse Ost das letzte Saisonspiel gegen Hochzoll II auf dem Programm. Die Gastmannschaft hatte in der Vorwoche mit dem überraschenden Sieg gegen den Spitzenreiter TSV Schwabmünchen II die Chance der Meringer auf den Gewinn der Meisterschaft erst eröffnet. Eine Halbzeit lang hatte der MSV zu kämpfen, am Ende stand aber der Meringer Meisterjubel.

Entsprechend gewarnt war man beim Team um Trainer Daniel Schmidl, mit voller Konzentration in die Partie zu gehen. Zu Beginn des Spiels gab es dann gleich den ersten Rückschlag für die Gastgeber: Nach nicht einmal einer Minute verletzte sich Robin Baumann bei einer Abwehraktion und musste mit ausgekugelter Schulter das Feld verlassen. In der Folge entwickelte sich ein Spiel auf Augenhöhe. Mering erspielte sich gute Chancen, scheiterte aber noch zu oft am gegnerischen Torwart. So lief man schnell einem Rückstand hinterher, der allerdings nie auf mehr als drei Tore anwuchs. Angetrieben vom stark aufgelegten Torhüter Daniel Schwörer fand der MSV nun in der Abwehr zu immer größerer Sicherheit.

Handball: SV Mering dreht nach der Pause auf

Nach 16 Minuten glich Mering zum 10:10 aus und konnte sich bis zur Halbzeit auf 17:14 absetzen. Nach dem Seitenwechsel erwischten die Hausherren den besseren Start. Innerhalb von fünf Minuten konnte man den Vorsprung auf sechs Tore ausbauen. Alex Deinböck konnte in dieser Phase des Spiels mit starken Angriffsaktionen ein ums andere Mal Lücken in den gegnerischen Abwehrverbund reißen und sich insgesamt neunmal in die Torschützenliste eintragen. Der Defensivverbund um Steffen Meyer zeigte zudem die vermutlich beste Saisonleistung und erkämpfte sich zahlreiche Bälle. Nach 43 Spielminuten erspielte sich Mering eine beruhigende Zehn-Tore-Führung zum 28:18. In den folgenden Minuten ließ die Dominanz der Hausherren etwas nach und Hochzoll konnte auf 30:25 verkürzen. Doch die Meringer um Kapitän Timon Fetting gaben die Führung nicht mehr aus der Hand und gewannen mit 36:29.

Durch diesen Sieg belegt Mering nun punktgleich mit Schwabmünchen II den ersten Tabellenplatz. Aufgrund des gewonnenen direkten Vergleichs steht der MSV als Meister und direkter Aufsteiger in die Bezirksliga fest. (AZ)