Mesch verbaschiedet sich mit Sieg: TSV-Handballer gewinnen Saisonfinale

Plus Die Landesliga-Handballer des TSV Friedberg gewinnen das Saisonfinale gegen den Vizemeister. Trainer Udo Mesch verabschiedet sich nach vielen Jahren.

Von Domenico Giannino

Die Handballer des TSV Friedberg feierten mit dem 32:28-Erfolg über den TSV Ottobeuren einen versöhnlichen Saisonabschluss. Für den scheidenden Trainer Udo Mesch war es ein erfolgreicher Abschluss seiner Friedberg Zeit.

Vor der Partie wurden Kreisläufer Alex Prechtl, der nach Günzburg wechselt, und Mesch, der die Haunstetter Damen übernimmt, verabschiedet. Der TSV hatte zu Beginn einige Probleme gegen den Kreisläufer der Ottobeurer. Der Tabellenzweite hatte noch eine Außenseiterchance auf den Sprung nach ganz oben, konnte aber seinen Relegationsrang nicht mehr verlieren. In einem torreichen Spiel lag Friedberg anfangs knapp zurück. Nach und nach stabilisierte sich die Defensive. Der TSV konnte sich besser gegen die Kreisanspiele der Gäste wehren. Das 12:12 nach 19 Minuten zeigte, dass die Herzogstädter in der Begegnung angekommen waren. Ottobeuren zog in einer kurzen Friedberger Schwächephase zwar auf 15:12 weg, machte dann aber fast sechs Minuten lang kein Tor mehr. Die Friedberger Abwehrspieler fingen einige Bälle heraus und kamen zum Ausgleich. In die Kabinen gingen die Gastgeber sogar mit einer 16:15 Führung.

