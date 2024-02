Handball

Paukenschlag beim TSV Friedberg: Stefan Knittl kehrt als Trainer zurück

Plus Der frühere Spieler des TSV Friedberg Stefan Knittl übernimmt nach der Saison als Trainer beim Landesligisten. Der jetzige Coach wechselt in den Damenbereich.

Paukenschlag bei den handballern des TSV Friedberg: Nach dem Ende der Saison wird es beim Landesligisten einen Trainerwechsel geben. Udo Mesch hat mitgeteilt, dass er ab der nächsten Spielzeit nicht mehr zur Verfügung stehen wird. Sein Nachfolger ist ein alter Bekannter in der Herzogstadt.

Der frühere Friedberger Spieler Stefan Knittl übernimmt zur neuen Saison als Trainer. Mit Johannes Luderschmid unterstützt ihn zudem ein sehr erfahrener ehemaliger Spieler als Co-Trainer. Dementsprechend begeistert äußert sich Peter Braun, der dritte Abteilungsleiter: „Mit Stefan Knittl und Johannes Luderschmid haben wir eine absolute Wunschbesetzung. Beide sind waschechte Friedberger, kennen das Umfeld bestens und haben in der Vergangenheit als Spieler und Trainer ihre Qualität unter Beweis gestellt. Wir sind fest davon überzeugt, dass dieses Trainerteam die junge Friedberger Mannschaft in den nächsten Jahren stetig weiterentwickeln wird.“ Knittl ist aktuell noch beim Lokalrivalen TSV Aichach als Spielertrainer in der Verantwortung. Doch nach dieser Saison ist damit Schluss. „Ich werde auch beim TSV Friedberg nicht mehr als Spieler aktiv sein, sondern mich nur auf das Amt als Trainer konzentrieren“, sagt der 29-Jährige. „Ich freue mich schon sehr darauf, dem Verein, bei dem ich so viele Jahre als Spieler verbracht habe, etwas zurückgeben zu können. Aber Aichach verlasse ich auch mit einem weinenden Auge: Dort hatte ich eine unkomplizierte und sehr angenehme Zeit mit vielen guten Sportfreunden und Kameraden.“

