Enge Duelle: Das sind die Favoriten bei der Tennis-Kreismeisterschaft

Plus Am Wochenende kämpfen die besten Spielerinnen und Spieler des Landkreises in Mering und Merching um den Tennistitel. Fast alle Favoriten sind dabei.

Erstmals seit 2019 treffen sich am Wochenende wieder die besten Tennisspieler und Tennisspielerinnen des Landkreises Aichach-Friedberg, um ihre Meister zu ermitteln. Die 47. Kreismeisterschaften der Erwachsenen finden vom 27. bis 30. Juli auf der Anlage des TC Mering und den Plätzen des Nachbarvereins TC Merching statt.

Gleiches gilt für Katrin Leischner vom TC Friedberg, die als topgesetzte Spielerin in das Turnier geht. Fotos: Siegfried Baumüller Foto: Siegfried Baumüller

Das Organisationsteam um Stefan Beier kann nach erfolgtem Meldeschluss eine sehr gute Beteiligung vermelden. Insgesamt 160 Meldungen für die Einzel- und Doppelwettbewerbe liegen vor. Am Donnerstag starten die Wettbewerbe ab 17 Uhr. Die komplette Meringer Anlage wird dann für den Wettbewerb reserviert sein. Am Freitag geht es dann richtig los. Ab 15 Uhr finden auch in Merching Meisterschaftsspiele statt. Das ganze Wochenende über wird dann auf der TCM-Anlage hochklassiger Tennissport geboten werden. Insbesondere die Finalspiele am Sonntag dürften ein Leckerbissen für Tennisfans werden. Zahlreiche Spitzenspieler aus dem Landkreis sind mit von der Partie.

