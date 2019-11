04.11.2019

Brand in Kleinbeuren richtet großen Schaden an

Um die 200 Feuerwehrkräfte haben einen Dachstuhlbrand in Kleinbeuren gelöscht. Menschen und Tiere sind wohlauf. Die Kripo ermittelt nach dem Feuer.

Von Mario Obeser

Am späten Montagnachmittag kam es auf einem Bauernhof in Kleinbeuren (Gemeinde Kammeltal) zu einem Großbrand, der zahlreiche Einsatzkräfte auf den Plan rief. Offenbar brach im oberen Bereich des Stadels, der direkt an das Wohnhaus angebaut ist, das Feuer aus. Der Dachstuhl stand in Flammen. Rund 200 Kräfte der umliegenden Feuerwehren konnten das Feuer löschen. Menschen wurden nicht verletzt. Die Rinder im Stall kamen wohl ebenfalls nicht zu Schaden. Die Kriminalpolizei Memmingen hat die Ermittlungen vor Ort übernommen. Nach ersten Schätzungen ist ein Sachschaden im sechsstelligen Bereich entstanden.

Themen folgen