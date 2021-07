Ist die "Telematik light" auf der A8 nicht von Dauer?

Plus Im Sommer kommen erste Anlagen bei Burgau und Adelsried, 2022 dann auf weiteren Abschnitten. Das Ministerium schreibt von einem dreijährigen Projekt. Und dann?

Eine abgespeckte Form der Telematik-Anlagen soll künftig den Verkehr auf der A8 zwischen Augsburg und Ulm/ Elchingen regeln, vor allem an gefährlichen Abschnitten. In einem ersten Schritt werden im Sommer LED-Anzeigen am Straßenrand im Bereich Adelsried und Burgau aufgestellt. Nächstes Jahr folgen dann weitere Schilder auf der Strecke. Womöglich ist das aber nicht von Dauer.