Oberleitungsschaden: Störungen auf Bahnstrecke Ulm-Augsburg behoben

Zwischen Burgau und Dinkelscherben konnten am Dienstag gut zwei Stunden lang keine Züge fahren. Die Bahn reparierte die Oberleitung.

Die Züge aus Richtung Augsburg wendeten nach der Streckensperrung, die gegen 11.30 Uhr begann, vorzeitig in Dinkelscherben. Aus Richtung Ulm wendeten sie vorzeitig in Burgau. Es wurde ein Ersatzverkehr eingerichtet, beginnend in Dinkelscherben.

Ein Sprecher der Bahn sagte auf Nachfrage unserer Redaktion, der Fernverkehr sei über Donauwörth umgeleitet worden. Dadurch habe er sich um etwa eine halbe Stunde verspätet.

Ursache für die Störung sei ein Ast in der Oberleitung gewesen, der schließlich entfernt worden sei. Nach zwei Testfahren wurde die Strecke gegen 13.15 Uhr wieder freigegeben. (cki)