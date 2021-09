Burgau

"Hochzeitsstadt" Burgau: Brautmodengeschäft öffnet am Freitag

Julia Weindl eröffnet an der Kapuzinerstraße in Burgau ihr Brautmodengeschäft "Brautreich".

Plus Im Kampf gegen Leerstände in Burgau setzt der Handels- und Gewerbeverein auf bestehende und neue Fachgeschäfte in der Stadt. So wie den neuen Laden "Brautreich".

Von Christian Kirstges

Frauen, die heiraten, brauchen ab Freitag keine weiten Wege mehr etwa nach Ulm oder Augsburg auf sich zu nehmen, um nach einem passenden Outfit zu suchen. An der Kreuzung Kapuzinerstraße/Mühlstraße eröffnet am Freitag und Samstag das Geschäft "Brautreich". Damit wird für Julia Weindl ein Traum wahr – und sie will Bräuten den ihren vom perfekten Kleid erfüllen. Bis dahin war es für sie aber ein längerer Weg.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

