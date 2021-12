Unfälle wegen Glätte und Unachtsamkeit in Burgau, Günzburg und Leipheim

Dem Wetter nicht angepasste Geschwindigkeit oder Unachtsamkeit waren laut Polizei die Ursachen für drei Verkehrsunfälle, die sich in Burgau, Günzburg und Leipheim ereigneten.

Die gute Nachricht vorweg: Bei allen Unfällen wurden keine Personen verletzt. Der Verkehrsunfall mit dem höchsten Sachschaden in Höhe von 11.000 Euro ereignete sich am Dienstagmittag in Burgau. Laut Polizei wollte ein 79-jähriger Mann mit seinem Wagen von der Dieselstraße nach links in die Augsburger Straße abbiegen. Dabei missachtete er die Vorfahrt eines sich von links nähernden Fahrzeugs eines 37-Jährigen und es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge.

Unfall: Glatte Fahrbahn wurde in Leipheim zur Rutschbahn

In Leipheim wurden die winterlichen Witterungsverhältnisse am Dienstagnachmittag einer 43-jährigen Autofahrerin zum Verhängnis. Nach Polizeiangaben kam sie mit ihrem Fahrzeug auf der Kreisstraße GZ4 zwischen Leipheim und Riedheim aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit auf der winterglatten Fahrbahn nach links von der Fahrbahn ab. Es entstand ein Sachschaden von etwa 1000 Euro. Am frühen Dienstagabend fuhr ein 20-jähriger Mann mit seinem Auto auf der Staatsstraße 2510 von Günzburg in Richtung Burgau. Auf Höhe Leinheim musste er die Geschwindigkeit seines Fahrzeugs verkehrsbedingt verringern. Eine ihm nachfolgende ebenfalls 20-jährige Autofahrerin erkannte dies laut Polizei mutmaßlich aus Unachtsamkeit zu spät und fuhr auf den Wagen des jungen Mannes auf. Beim Zusammenstoß entstand ein Sachschaden in Höhe von ungefähr 2500 Euro. (AZ)