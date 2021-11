Unfall auf A8: Auto fährt bei Burgau gegen zwei Lastwagen

Ein Unfall mit zwei Lastwagen und einem Auto hat sich am Samstag auf der A8 nahe Burgau ereignet. Die Autobahn wurde gesperrt.

Drei Fahrzeuge waren am Samstagnachmittag an einem Verkehrsunfall auf der Autobahn 8 nahe der Anschlussstelle Burgau in Fahrtrichtung Stuttgart beteiligt. Der Fahrer eines BMW war mit zwei Kindern auf der A8 zwischen den Anschlussstellen Zusmarshausen und Burgau unterwegs, als er etwa 500 Meter vor der Anschlussstelle Burgau gegen 14.25 Uhr nach ersten Erkenntnissen gesundheitliche Probleme hatte und in Richtung des rechten Fahrstreifens geriet.

Der BMW-Fahrer hatte auf der A8 gesundheitlicher Probleme

Er schrammte einen dort fahrenden Lastwagen und fuhr dem vor diesem Lkw fahrenden Sattelzug gegen das Heck. Der BMW kam mit erheblichen Schäden im Frontbereich auf dem Standstreifen zum Stehen. Der geschrammte Lastwagen stoppte kurz hinter dem BMW, der Fahrer konnte nach Aufnahme seiner Daten seine Fahrt fortsetzen. Der im Heckbereich beschädigte Sattelzug hielt etwa 200 Meter weiter auf dem Standstreifen an. Dessen Unterfahrschutz war beschädigt und blockierte eines der linken Räder des Aufliegers.

Unfall bei Burgau: Die Insassen kamen mit leichten Verletzungen davon

Alle Insassen des BMW hatten Glück, sie kamen mit dem Verdacht auf leichtere Verletzungen mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus. Die beiden Lkw-Fahrer blieben unverletzt. Der Rettungsdienst war mit drei Rettungswagen, einem Notarztfahrzeug und einem Einsatzleiter Rettungsdienst vor Ort. Der entstandene Sachschaden liegt bei über 30.000 Euro. Die Freiwillige Feuerwehr Zusmarshausen sperrte zunächst die A8 in Richtung Stuttgart komplett, um die über die Fahrbahn verteilten Trümmerteile zu beseitigen. Im weiteren Verlauf wurde dann der mittlere und linke Fahrstreifen für den Verkehr wieder freigegeben. Die ebenfalls an die Unfallstelle beorderte Freiwillige Feuerwehr Burgau konnte schnell wieder abrücken, da der Sicherungsanhänger der Zusmarshauser Wehr ausreichte und weitere Kräfte an der Unfallstelle nicht benötigt wurden. (obes)