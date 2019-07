vor 38 Min.

Die IHK-Regionalversammlung blickt in die Zukunft

Welche Themen die IHK-Regionalversammlung in den kommenden Jahren anpacken will, haben Regionalgeschäftsführer Oliver Stipar, Vorsitzender Hermann Hutter und Vizepräsident Roland Kober im Gespräch mit unserer Zeitung erläutert.

Das Gremium der Industrie- und Handelskammer im Landkreis ist jünger und weiblicher geworden. Was sich die Vorsitzenden davon versprechen – und was sie anpacken wollen.

Von Rebekka Jakob

Jünger ist die Regionalversammlung der IHK nach den Wahlen im vergangenen Jahr geworden, und auch ein bisschen weiblicher: „Eine Frauenquote von 40 Prozent, das ist schon ziemlich gut“, findet Oliver Stipar, Regionalgeschäftsführer der IHK für Westschwaben. Mit der neuen Zusammensetzung sieht sich der Zusammenschluss vor allem für die fünf Fokusthemen gut gerüstet, um welche sich die Wirtschaftsvertreter in der Wahlperiode bis 2023 besonders kümmern wollen.

Mehr als die Hälfte der Mitglieder sind neu ins Gremium gewählt worden – dabei handelt es sich aber nicht nur um Vertreter von Unternehmen, die bislang noch keinen Sitz hatten. „Es sind auch sehr viele Nachfolger dabei, die für die nächste Generation in den heimischen Unternehmen stehen“, sagt Stipar und nennt als Beispiele Philipp Baumeister (Robatherm, Burgau), Peter Feuchtmayer (Schlossbrauerei Autenried) und Fabian Walz (Ludo Fact, Jettingen-Scheppach). Gerade bei den Zukunftsthemen, die sich die IHK auf die Agenda gesetzt hat, erhofft sich die Regionalversammlung vor allem von den jungen Vertretern wichtige Impulse und Ideen.

Der Fachkräftemangel bleibt das Thema mit dem meisten Gewicht

Gewichtigstes Thema bleibt allerdings der Fachkräftemangel, sagt Roland Kober, Vizepräsident der Regionalversammlung. „Dieser Mangel bleibt der größte Risikofaktor für die wirtschaftliche Weiterentwicklung.“ Für Hermann Hutter, den Vorsitzenden des Gremiums, geht der Mangel deutlich weiter. „Wir haben nicht nur einen Mangel an Fachkräften, sondern grundsätzlich einen Arbeitskräftemangel.“

Um diesem entgegenzuwirken, seien viele Faktoren entscheidend, besonders die Attraktivität der Region spiele eine Rolle. Ein gutes Verkehrswegenetz, Einkaufsmöglichkeiten, gute Schulen, bezahlbarer Wohnraum: „Es ist die Summe aller Leistungen, die für die Region entscheidend ist.“ Junge Menschen möchte die IHK über ihre Kooperation bei der Berufsinfobörse erreichen, ergänzt Roland Kober. Ausbildungsscouts der IHK unterstützen Unternehmen dabei.

In diesem Jahr liege der Schwerpunkt bei der Gastronomie und Hotellerie, einer Branche, die besonders unter dem Personalmangel leidet. Ein Baustein sind laut Oliver Stipar auch die Schulpartnerschaften mit Unternehmen, von denen es mittlerweile 300 in Schwaben und 16 im Landkreis gibt. „Vier weitere stehen im Landkreis Günzburg vor dem Abschluss“, sagt Stipar. Großen Wert legt die IHK dabei darauf, dass auch die Gymnasien dabei mit an Bord sind, denn beispielsweise die Duale Ausbildung spiele eine immer größere Rolle. Im Herbst findet dazu ein Runder Tisch mit den Gymnasien statt.

Hutter: Beim ÖPNV gibt es noch viel zu verbessern

Weiterer wichtiger Baustein in der Arbeit der IHK-Regionalversammlung ist die Mobilität. Hermann Hutter sagt, der Landkreis habe zwar schon gute Anbindungen an den ÖPNV – es gibt hier aber noch viel zu verbessern. Beispielsweise im Günzburger Donauried, das mit öffentlichen Verkehrsmitteln nur sehr unzureichend erreichbar sei. Was die Diskussion um den Günzburger Bahnhalt angehe, lege sich die IHK-Regionalversammlung zu diesem Zeitpunkt nicht fest. Aber: „Es ist uns wichtig, dass wir gemeinsam die beste Lösung finden.“ Beim jüngst wieder diskutierten Thema Regio-S-Bahn ist für den Vorsitzenden jedoch ganz klar: „Der Landkreis Günzburg muss dabei sein.“

Handlungsbedarf sehen die heimischen Unternehmer auch im Bereich der Digitalisierung. Die Breitbandversorgung in der Region sei zwar schon recht gut, könnte aber durchaus besser sein. „In ländlichen Regionen gibt es einfach immer noch weiße Flecken auf der Landkarte“, sagt Hutter. Im Günzburger Industriegebiet beispielsweise sei die Anbindung zwar möglich, aber extrem teuer. „Für kleinere Betriebe ist das einfach zu viel.“

Virtuelle Realität und Künstliche Intelligenz wichtig für Firmen in der Region

Große Erwartungen setzt die IHK im Bereich der Digitalisierung auf das Technologietransferzentrum der Hochschule Neu-Ulm, das nach Günzburg kommen soll, und das Digitale Gründerzentrum, das wohl auf dem Areal Pro angesiedelt werden wird. „Das war auch unser Wunsch für die Wirtschaft in der Region“, sagt Stipar. „Uns ist es wichtig, dass wir hier in der Region die Kompetenzen in diesem Bereich nutzen können.“ Themen wie Virtuelle Realität und Künstliche Intelligenz sieht Hermann Hutter als wichtige Bausteine für die Firmen in der Region an. „Nehmen wir beispielsweise einen Online-Shop: Ihn mit Fotos und Texten für tausende Produkte zu befüllen, ist eine aufwendige und langwierige Sache. Künstliche Intelligenz kann dabei helfen, beides schneller zu generieren.“

Als Gegengewicht zu großstädtischen Regionen sieht Robert Kober das Know How vor Ort als entscheidend an. „Wir bekommen mit dem Gründerzentrum eine Plattform hier vor Ort, eine Alternative zu Netzwerken, die sich beispielsweise in München aufbauen.“ Für Hermann Hutter ist klar, dass durch die zunehmende Digitalisierung auch Jobs wegfallen werden, die bislang noch notwendig sind. Aber: „Es ergeben sich auch wieder ganz neue Berufsfelder, in denen dann neue Jobs entstehen.“

Das ist die Regionalversammlung der IHK Günzburg 1 / 3 Zurück Vorwärts Der IHK-Regionalversammlung Günzburg gehören 32 Mitglieder an. Zehn von ihnen repräsentieren kleine und mittlere Unternehmen mit weniger als 50 Mitarbeitern, 17 sind erstmals in das Gremium gewählt worden. Zwölf Frauen sind in der Regionalversammlung vertreten, sechs der Mitglieder gehören den Wirtschaftsjunioren an.

9200 Unternehmen im Landkreis Günzburg sind Mitglieder der IHK. Nach Angaben der Kammer hatten die Mitgliedsunternehmen Mitte 2018 51 100 Mitarbeiter, Ende des vergangenen Jahres waren dort 1400 Auszubildende beschäftigt.

Die Mitglieder der IHK-Regionalversammlung sind: Miriam Albrecht (Reflexa-Werke Rettenbach), Susanne Backes-Keck (Die Trüffelmanufaktur Offingen), Philipp Baumeister (Robatherm Burgau), Angela Baur (Agentur Baur Günzburg), Josef Brandner (BBS Krumbach), Sabrina Braun (Hotel zur Post Leipheim), Peter Feuchtmayr (Schlossbrauerei Autenried), Petra Fischer (Fischer Heiztechnik Günzburg), Eva Flemisch (Kalka), Daniel Gastl (Sparkasse Günzburg), Andreas Glogger (Glogger und Partner Krumbach), Stefan Holder (Holder Medientechnik Günzburg), Hermann Hutter (Hutter Büro Günzburg), Tobias Hörmann (Cancom Jettingen-Scheppach), Artur Kehrle (KLB Kötztal Ichenhausen), Roland Kober (Adinco Kötz), Uwe Köhler (Raiffeisenbank Schwaben Mitte, Krumbach), Stephan Müller (Scheppach Ichenhausen), Elke Neudeck (ASG Bauzentrum Günzburg), Brigitte Obermeier-Schober (Mode Obermeier Krumbach), Margit Oechsle (Oechsle Display Systeme Leipheim), Stefan Offermann (BWF Offingen), Stefanie Pröbstle (Waldvogel Leipheim), Harald Renner (Häuser + Renner Ichenhausen), Bernhard Renzhofer (Wanzl Leipheim), Carina Schedler (Schedler Transport-Logistik Jettingen-Scheppach), Stephan Schmidt (Tonwerk Ichenhausen), Markus Seitz (Hartinger Consult Thannhausen), Karlheinz Vogg (Delta Möbel Bubesheim), Fabian Walz (Ludo Fact Jettinge), Barbara Wiedemann-Fröhlich (Wiedemann Bekleidungshaus Krumbach), Hans-Peter Ziegler (Druckerei und Verlag Ziegler Krumbach).

Steigende Strompreise machen den Unternehmen zu schaffen

Das Thema Energie nimmt die IHK Regionalversammlung in ihrer Amtsperiode ebenfalls in den Blick – und schaut dabei nicht nur auf das Kernkraftwerk Gundremmingen. Die steigenden Strompreise machen den Unternehmen zu schaffen. Vor allem energieintensive Betriebe seien davon betroffen – und bräuchten dringend Zugang zu günstigeren Alternativen, auch zu Strom aus Wasser- und Windkraft, der im Norden erzeugt wird.

„Allerdings tut sich leider sehr wenig beim Thema Aufbau der Stromtrassen“, bedauert Roland Kober. Die IHK setzt Energie- und Ressourcen-Scouts ein, Fachleute, die Unternehmen dabei beraten, ihren Stromverbrauch zu optimieren und zum Thema Eigenerzeugung Hilfestellung zu geben.

