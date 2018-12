vor 57 Min.

Die Leipheimer Feuerwehr ist im Dauereinsatz

Zuerst der Großbrand eines Bauernhofs, dann Nachlöscharbeiten und ein schwerer Unfall auf der A8: Für die Wehrleute sind die vergangenen Tage eine Belastung gewesen.

Von Christian Kirstges

Kurz vor dem Autobahnkreuz Ulm/Elchingen ist ein 54-jähriger Lastwagenfahrer am Dienstagabend gegen 23 Uhr in Fahrtrichtung Stuttgart aus noch bislang ungeklärten Gründen mit seinem Sattelzug nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und ins Bankett geraten. Dort überfuhr er die aufsteigende Schutzplanke, sodass der Sattelzug nach links kippte, circa 50 Meter auf ihr entlang glitt und letztlich zum Stillstand kam.

Durch den Unfall wurde der Motor beschädigt, sodass ein Großteil des Motoröls austrat. Zudem wurden die Tanks des Lastwagens beschädigt und der Dieselkraftstoff, es waren wohl 800 bis 1000 Liter, liefen auf dem Grünstreifen aus. Der Fahrer wurde bei dem Unfall schwer verletzt und musste durch die Feuerwehren Leipheim und Langenau aus dem Führerhaus befreit werden. Er wurde zur ärztlichen Versorgung durch den Rettungsdienst in das Bundeswehrkrankenhaus Ulm gebracht.

Zur Bergung des Verletzten und des Sattelzuges mussten der rechte und mittlere Fahrstreifen gesperrt werden. Die Sperrung musste noch mehrere Stunden aufrecht erhalten werden, um das Erdreich abzutragen. Der Lkw wurde mit zwei Schwerlastkränen geborgen. Den Schaden am Sattelzug schätzt die Polizei auf 75000 Euro, den an der Schutzplanke auf 5000 Euro. Eine Schadenshöhe zum Flurschaden ist noch nicht bezifferbar.

Für die Feuerwehr Leipheim war es der zweite größere Alarm innerhalb weniger Tage. Von Sonntagabend bis in den frühen Montag waren 36 Wehrleute 18 Stunden lang bei dem Großbrand auf einem Bauernhof in Leipheim gebunden, am Dienstagvormittag waren acht Kameraden dort mit Nachlöscharbeiten beschäftigt (lesen Sie hier den Bericht dazu), und nun waren 27 Einsatzkräfte von der Alarmierung um 23.15 bis gegen 2 Uhr auf der A8. „Das ist zum Glück nicht die Regel, sondern eher die Ausnahme“, sagt Leipheims Kommandant Martin Schmitz im Gespräch mit unserer Zeitung zur Vielzahl an Einsätzen in den vergangenen Tagen.

Großbrände oder andere Unglücke hielten sich in Grenzen, nachts für zwei, drei Stunden auszurücken sei hingegen Normalität. Er selbst war auch auf der Autobahn dabei und ist morgens zur Arbeit gegangen. „Das ist halt unser Los.“ Er weise die Kameraden auf die Ruhezeiten hin, letztlich müsse aber jeder für sich selbst entscheiden, ob er vielleicht später in die Firma geht.

Für die Zukunft müssen die Feuerwehr-Strukturen überdacht werden

Natürlich sei es immer ein Thema, wie verständnisvoll ein Arbeitgeber darauf reagiert. Er habe zwar noch nie von Problemen bei seinen Kameraden gehört, aber es werde versucht, die Einsatzkräfte früher zurückzuschicken, bei denen es Schwierigkeiten geben könnte.

Momentan hat die Leipheimer Wehr einen hauptamtlichen Gerätewart. Das genüge momentan auch. Aber angesichts dessen, dass die Einsatzzahlen steigen, müsse man sich Gedanken darüber machen, wie es in Zukunft weitergehen soll. Und man müsse sich auch überlegen, wie die Feuerwehren generell künftig aufgestellt werden (lesen Sie hier einen Bericht zur Situation in Burgau). Schließlich sei es nicht mehr selbstverständlich, dass jemand dieses Ehrenamt ausübt.

Mancher überlegt sich, ob er zum Einsatz ausrücken kann

Hauptamtliche Gerätewarte haben inzwischen einige Wehren, sagt Kreisbrandinspektor Albert Müller, manche sogar mehrere. Das sei auch nötig. Er hat durchaus die Erfahrung gemacht, dass mancher ehrenamtliche Kamerad sich schon gut überlege, ob er auf einen Alarm reagiert, um keine Probleme mit dem Arbeitgeber zu riskieren. Gerade bei Wehren mit sehr vielen Einsätzen sei das mittlerweile ein schwieriges Thema. Auch Müller sagt, dass eine solche Häufung wie bei den Leipheimern – oder den Günzburgern, die wie berichtet ebenfalls in den vergangenen Tagen viel zu tun hatten – nicht die Normalität sei, „es gibt auch zwischendurch wieder ruhigere Phasen“.





Aber gerade wenn es sich so ballt, müsse darauf geachtet werden, dass die gesetzlich vorgeschriebenen Ruhezeiten eingehalten werden. Ab drei Stunden Einsatz in der Nacht können Feuerwehrleute dann auch später zur Arbeit kommen. Ihren Lohn bekommen sie so oder so bezahlt, die Firmen können dann mit der jeweiligen Kommune abrechnen, sagt Kreisbrandinspektor Müller.

Leipheimer spricht der Feuerwehr sein Lob aus

Ein Lob bekommen die Einsatzkräfte derweil von unserem Leser Norman Brix aus Leipheim. Er schreibt unserer Zeitung angesichts der vielen Alarme: „Wir sollten uns darüber bewusst sein, dass all die freiwilligen Feuerwehrleute genauso wie wir einen Beruf, eine Familie und ein Leben neben der Feuerwehr haben. Diese Bereitschaft muss unbedingt anerkannt werden und darf auf keinen Fall als selbstverständlich hingenommen werden.“ Zumal sie auch abseits von Bränden und Unfällen gefragt sind, etwa am Sonntag als Aufsicht beim Weihnachtsmarkt „Von Kindern für Kinder“. (mit zg)

