Fluglärm

18:00 Uhr

Kampf gegen Kampfjets: Gibt es Hoffnung auf mehr Lärmschutz?

Lärm am Himmel: Die Streitkräfte der Bundeswehr üben unter anderem mit Eurofightern über Schwaben.

Plus Militärische Übungsflüge sind notwendig, aber laut. Mit allen Mitteln versuchen deshalb hiesige Politiker, mehr Lärmschutz für die Bürger zu erreichen.

Von Nadine Rau

Wenn's am Himmel mal wieder lauter zugeht über Schwaben, dann sind oft Kampfjets oder Hubschrauber der Bundeswehr unterwegs. Streitkräfte bereiten sich auf ihre Einsätze vor, simulieren den Ernstfall. Und während die Piloten in der Luft ihre Kämpfe austragen, kämpfen am Boden andere. Politiker, um genau zu sein, wie die Grünen-Bundestagsabgeordnete Ekin Deligöz oder ihr Parteikollege Maximilian Deisenhofer, Landtagsabgeordneter aus Niederraunau.

