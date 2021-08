Fußball

Die Rohdiamanten des Landesligisten SC Ichenhausen

Wohnt in Krumbach und will sich nun als Angreifer beim SC Ichenhausen durchbeißen: Tarik Music.

Plus Bislang kamen die drei Neuzugänge beim Fußball-Landesligisten SC Ichenhausen noch nicht so zum Zug, wie sie selbst und der Verein sich das erhoffen. Woran das liegt.

Von Jan Kubica

Nach drei absolvierten Begegnungen steht der SC Ichenhausen in der Fußball-Landesliga noch nicht ganz da, wo er selbst hinmöchte. Die absolut ausgeglichene Bilanz (ein Sieg, ein Unentschieden und eine Niederlage bei 4:4 Toren) und Tabellenplatz acht spiegeln allerdings die bislang gezeigten Leistungen. Und das größte Problem ist bereits erkannt: Die Angreifer treffen nicht; derzeit fehlt den Königsblauen einfach einer, der aus wenig viel macht. Was unter anderem daran liegt, dass sich die drei Neuzugänge noch nicht in Bestform präsentieren konnten.

