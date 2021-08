Fußball

vor 34 Min.

SC Bubesheim gegen TSV Ziemetshausen: Das Wegweiser-Derby

Diskussionsbedarf gab’s in den ersten Wochen dieser Bezirksliga-Saison reichlich beim SC Bubesheim. Über Wege aus dem Tief spricht Abteilungsleiter Karl Dirr hier mit Axel Schnell und Patrik Merkle. Der Angreifer erzielte zuletzt in Horgau den Last-Minute-Siegtreffer für sein Team. Klappt’s jetzt auch im Derby?

Plus Bezirksliga-Aufsteiger TSV Ziemetshausen ist gut in die Saison 2021/22 gestartet. Den SC Bubesheim dagegen hat es böse erwischt. Wird das Duell die Lage neu ordnen?

Von Jan Kubica

So ist das in der Orientierungsphase einer Fußball-Saison. Ein Aufsteiger, von dem niemand besondere Kunststücke erwartet, startet gefühlt hervorragend. Ein anderes Team, das in der jüngeren Vergangenheit immer zu den ganz heißen Titelfavoriten zählte, zeigt schwache Leistungen. Und dennoch liegt nach jeweils vier absolvierten Begegnungen gerade mal ein Punkt zwischen den beiden. Das mit Spannung erwartete Landkreis-Duell der Bezirksliga Nord zwischen dem SC Bubesheim und dem TSV Ziemetshausen wird so zum Wegweiser-Derby für beide Seiten. Anpfiff ist an diesem Mittwoch, 25. August 2021, um 18.15 Uhr.

