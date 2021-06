Günzburg

Günzburger Stadtrat stimmt gegen eine Baumschutzverordnung

Plus Im Günzburger Stadtrat sind sich alle einig, dass Bäume unverzichtbar sind. Warum sich nach langer Debatte trotzdem die Gegner der Baumschutzverordnung durchsetzen.

Von Walter Kaiser

Der erste Satz von Gerhard Jauernig sollte sich bewahrheiten. „Über dieses Thema kann man leidenschaftlich diskutieren“, erklärte der Oberbürgermeister bei der Sitzung des Stadtrats am Montagabend. Es ging um die Frage: Soll Günzburg eine Baumschutzverordnung bekommen? Nach langer, kontroverser, leidenschaftlicher und teils emotionaler Debatte stimmte die Ratsmehrheit gegen eine solche Verordnung. Wie berichtet, hatten junge Leute vor der Sitzung beim Forum am Hofgarten eine Kastanie erklommen, um für eine Baumschutzverordnung zu demonstrieren. Am Dienstag hatte Jauernig die Demonstranten zu einem Gespräch ins Rathaus eingeladen.

