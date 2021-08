Günzburg

Maschinenbauer Augenstein aus Günzburg in finanziellen Schwierigkeiten

Die Augenstein Maschinenbau GmbH an der Lochfelbenstraße 17 in Günzburg. Das Amtsgericht Neu-Ulm ordnete die vorläufige Insolvenzverwaltung über das Vermögen der Firma an.

Plus Das Amtsgericht Neu-Ulm hat einen vorläufigen Insolvenzverwalter bestellt, der sich jetzt einen Überblick über die Lage bei dem Günzburger Unternehmen verschafft.

Von Christian Kirstges

Auf der Internetseite stehen bei den Referenzen viele namhafte Kunden für "hochwertige Automatisierungslösungen von Augenstein". Demnach wurden beispielsweise schon BMW, Bauer und andere Molkereien, Peri, Liqui Moly, Wanzl oder die Günzburger Steigtechnik beliefert. Doch das seit 1980 existierende Maschinenbauunternehmen, für das am Sitz in Günzburg mehr als 45 und im thüringischen Oettersdorf knapp 25 Mitarbeiter tätig sind, steckt in finanziellen Schwierigkeiten. Das Amtsgericht Neu-Ulm ordnete die vorläufige Insolvenzverwaltung über das Vermögen der Firma an und hat Rechtsanwalt Florian Zistler von der Pluta Rechtsanwalts-GmbH mit Sitz in Ulm zum vorläufigen Insolvenzverwalter bestellt.

