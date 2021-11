Günzburg

Schüsse im Wald bei Leipheim enden vor Gericht

Plus Drei Freunde fahren mit Waffen in den vermeintlich menschenleeren Wald. Nicht nur in dieser Situation wird ihnen ein Polizist in Zivil zum Verhängnis.

Von Julia Greif

Drei Männer fahren während des Corona-Lockdowns in den Wald. Einer hat sich etwas Besonderes für sich und seine Freunde ausgedacht: Er nimmt eine Schreckschusswaffe und eine CO 2 -Pistole mit. Damit feuern sie, so die Anklage, mehrere Schüsse ab. Doch zur gleichen Zeit fährt ein Polizeibeamter mit seiner Lebensgefährtin an dem Waldstück mit dem Fahrrad vorbei und hört die Schüsse. Jetzt standen die Männer vor Gericht.

