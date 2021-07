Ichenhausen

Ichenhausen bekommt einen neuen Stadtpfarrer

Plus Nach neun Jahren wechselt Pater Jonas Schreyer nach Pfaffenhofen. Sein Nachfolger Pater Joachim Geilich ist in Ichenhausen kein Unbekannter.

Von Heike Schreiber

Nach neun Jahren steht in Ichenhausen ein Wechsel an der Spitze der Pfarrei an. Pater Jonas Schreyer wird die Pfarreiengemeinschaft zum 1. September verlassen und eine neue Stelle im Nachbarlandkreis Neu-Ulm, in Pfaffenhofen an der Roth, übernehmen. Doch die Nachfolge ist schon jetzt gesichert, die Ichenhauser kennen ihn schon bestens: Pater Joachim Geilich, der seit drei Jahren als Kaplan wirkt, wird nach seiner zweiten Dienstprüfung im August direkt im Anschluss in die Fußstapfen als Stadtpfarrer treten. Am 18. Juli steht jedoch erst einmal die Verabschiedung von Pater Jonas an.

