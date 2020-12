21:30 Uhr

Inzidenzwert im Kreis Günzburg liegt weiterhin über 200

Schilder am Eingang eines Behördengebäudes des Landratsamts Günzburg informieren über die Tragepflicht einer Mund-Nasenschutz-Maske. Die Inzidenzzahl im Landkreis ist weiterhin hoch.

Quer durch Schwaben reihen sich drei Landkreise, die besonders hohe Corona-Inzidenzwerte aufweisen. Darunter ist auch der Landkreis Günzburg.

Von Till Hofmann

Nach wie vor liegt der aktuelle Sieben-Tage-Inzidenzwert (Neuerkrankte pro 100.000 Einwohner in den zurückliegenden sieben Tagen; Stand: Sonntag, 8 Uhr) bei über 200, wie das Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) meldet. Auf der Bayernkarte des Landesamts ist ein dunkler Riegel in Schwaben eingezeichnet, der die Umrisse der Landkreise Günzburg, Neu-Ulm, Augsburg und der kreisfreien Stadt Augsburg zeigt. Drum herum liegen die Inzidenzwerte niedriger – zwischen 100 und 200.

Und in diesem Riegel sind die aktuellen Werte alle über 200 – von Ost nach West abnehmend. In der Stadt Augsburg gibt es demnach die größte Belastung, die Sieben-Tage-Inzidenz weist hier 229,62 auf, gefolgt vom Landkreis Augsburg (222,51), dem Landkreis Günzburg (213,34) und dem Kreis Neu-Ulm (202,05).

Weitere Kennzahlen und die Klinikbelegung mit Covid-Patienten

Weitere Kennzahlen für den Kreis Günzburg: Anzahl der Fälle 2565, das sind 38 mehr als am Vortag, Fälle der letzten sieben Tage 271, Zahl der Todesfälle 35. In den Kreiskliniken stellte sich die Situation am Sonntag wie folgt dar: Günzburg: Intensiv 2 Covid-Patienten, beide beatmet, Isolierstation 12 Covid-Patienten; Krumbach: Intensiv 2 Covid-Patienten, davon eine beatmet, Isolierstation 9 Covid-Patienten.

